Gezi destekçisi Meral söz verdi! " 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerle yürümeyeceğim"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed Han'a benzetmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Zulüm 1453'te başladı diyenlerle" yol yürümeyeceğinin sözünü verdi.

İP'li Akşener, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed Han'a benzetmiş, kamuoyunun sert tepkisi ile karşılaşmıştı.

Erdoğan: Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Akşener'in konuşmasını, "Gezi" olaylarını hatırlatarak eleştirdi. Erdoğan, "Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım, sen kimi kime benzetiyorsun? Duvarlarımıza 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun." demişti.

Bir dönem CNN Türk ekranında, "Gezi benim çok ilgimi çekti ve ben o çocukların arkasında durdum." ifadesi ile Gezi itirafında bulunan Meral Akşener, twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Akşener, "Sayın Erdoğan; Sen önceleri 'çamur at izi kalsın'lara tenezzül etmezdin. Bu kadar mı tükendin? 5 maaşlı utanmazlar artık üretemez halde mi? Her gün aynı tekrar! Geçen gün okkalı bir şekilde cevapladığım konuyu yine gündeme getirmişsin. Bir de böyle yazılı cevap verelim bakalım." dedi ve ardından 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerle aynı yolda yürümeyeceğinin sözünü verdi.

Gezicilere desteğini itiraf etmişti!

Meral Akşener, CNN Türk canlı yayınında, Şirin Payzın'a konuk olarak, Gezici vandallara verdiği desteği, itiraf etmişti:

"Gezi benim çok ilgimi çekti ve ben o çocukların arkasında durdum. Oğlum dahil çevremden bir çok kişi gitti geldi. Oğlum yaşça büyüktü ama gitti geldiler"

"Fatoş Karahasan'la gittim görüştüm. Ne var ne yok okudum anlayabilmek için. Ve sanıyorum geziyi anlamaya en yakın kişiyim ben siyasette. Devlet Bahçeli bana sormuştu ben de kendisine oğlumun katıldığını ve çok ilginç tespitleri olduğunu söyledim."

Gezici vandalların duvara yazdığı hadsiz sözler!