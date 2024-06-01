Gezi çapulcularına destek için ne yapacaklarını şaşırdılar! Diş hediğine de gidiyor musun Özgür?

Türk siyasetinde yumuşama devri başladı. Ancak CHP aynı tas aynı hamam, geçmişteki skandallarını sürdürmeye devam ediyor. Hükümetin aleyhine olan her teşebbüse destek veren CHP’lilerde, Gezi Parkı ayaklanmasını organize edenlere destek verme yarışı yaşanıyor. Son olarak “Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan ve hapis cezası alan Tayfun Kahraman için CHP’liler adeta seferber oldu.

Yargılandığı dönemde Tayfun Kahraman’a destek için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine atayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından şimdi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçti.

Kreş mezuniyetine gitti

Özel, Gezi davasında hüküm giyen Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın kreş mezuniyetine katıldı. Gezicilerin en önemsiz olaylarını bile kaçırmayan ve destek vermek için ayaklarına kadar giden CHP lideri Özel, “Diş hediğine de gitseydin!” eleştirilerine neden oldu.

Diş hediği, çocukların dişleri yeni çıkmaya başladığı dönemde buğdaydan yapılan bir tatlı ile düzenlenen kutlama.

Tayfun Kahraman’ın Gezi cezası

Özellikle ekonomik olarak atağa kalkan Türkiye’nin önünü kesmek için düzenlenen Gezi Parkı isyanıyla halkı ayaklanmaya teşvik edip alenen darbe yapılmaya çalışıldı. Gezi isyanını düzenleyenler teker teker yargılanıp hapse gönderildi.

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O isimlerden biri de Tayfun Kahraman oldu. Tayfun Kahraman’ın, Gezi olaylarını organize ettiği gerekçesiyle tutuklanan “Yerli Soros” Osman Kavala ile telefon görüşmeleri ortaya çıkmış ve bu görüşmeler iddianamede yer almıştı. Gezi isyancılarının oluşturduğu “Taksim Dayanışması” üyesi Tayfun Kahraman, Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin olarak “Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanmış ve hapis cezası almıştı.