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Gezgin oldu, il il gezip fidan dikiyor

Dünya Barış Ormanları Projesi nedeniyle çalıştığı işinden istifa ederek gezginolan Yunus Emre Karaca, geldiği Tunceli’de çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:56
Gezgin oldu, il il gezip fidan dikiyor

Dünya Barış Ormanları Projesi nedeniyle çalıştığı işinden istifa ederek gezginolan Yunus Emre Karaca, geldiği Tunceli’de çam fidanlarını toprakla buluşturdu.


29 yaşındaki Arkeolog Yunus Emre Karaca, doğum günü olan 9 Nisan tarihinde Dünya Barış Ormanları Projesi’ni hayata geçirmek için çalıştığı işten istifa ederek gezgin olmaya karar verdi. Kitap ve kıyafetlerini bağışlayan Karaca, Kastamonu’nun Tosya İlçesi’ne bağlı kendi köyü olan Çİfter’de ardından da Kastamonu , Karabük ile Kocaeli’de belediye ve vatandaşların da desteğiyle çam fidanlarını toprakla buluşturdu. 5. durağı olan Tunceli’ye gelen Karaca, merkezde bulunanGole Çetu Parkı’nda da çam fidanlarını toprakla buluşturdu.


Dünya Barış Ormanları Projesi’ne ilişkin bilgi veren Yunus Emre Karaca, amacının çevre ve barış konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Çünkü insanlar artık karşılıksız iyilik yapmayı unutmuştu. Bu yola çıkmadan önce işimden istifa ettim. Kuşadası’nda bir inşaat firmasında satış sonrası müdürü olarak çalışıyordum. Fakat beni mutlu etmiyordu. Dünyaya bir iz bırakmak istedim. Tüm kıyafet ve kitaplarımı bağışladım. Sadece bir sırt çantası ve bir kaç parça elbiseyle yola çıktım. 9 Nisan tarihinde başladım. Doğum günümdü. Şu anda bir gezginim ve çok mutluyum. Çünkü gittiğim yerlerde farklı kültürde insanlarla karşılaşıyorum. Pişman değilim. Çünkü doğa için bir şey yapıyorum. İnsanlara önerim hayalleri için yaşasınlar. Herkesin hayali benim gibi olmayabilir. Ancak herkes ne iş yapıyorsa en iyisini yaparak farkındalık oluştursun" dedi.


Tunceli’ye ilk defa geldiğini ve çok güzel bulduğunu söyleyen Karaca, " Tüm illerde bu projeyi gerçekleştirmek istiyorum. Projenin ikinci etabında dünyanın başkentleri var. Türkiye’de bitirdiğim zaman dünyanın başkentlerine gidip sesimizi orada da duyurmak istiyorum"ifadelerini kullandı.


Karaca’ya fidan dikiminde Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve görevli personeller de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:56
  1. kitap
  2. doğa
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