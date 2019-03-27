Geyve’de 3 mahalleye sıcak asfalt

Geyve’ye bağlı Eşme, Akkaya ve Epçeler mahallelerini yeni yüzüne kavuşturduklarını ifade eden YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, asfalt çalışmalarının program dahilinde devam edeceğini duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Geyve’ye bağlı Eşme, Epçeler ve Akkaya mahallelerini yeni yüzüne kavuşturduklarını belirten Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı (YOLBAK) Haydar Akbulut, toplam 6 bin 300 metrelik arterde çalışmaların tamamlandığını ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktardı. Akbulut, asfalt çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini de ifade etti.

Akbulut, “Asfalt çalışmalarımız ile mahallelerimizi yeni yüzlerine kavuşturmaya devam ediyoruz. Daha öncede program dahilinde ilçelerimizde asfalt çalışmaları gerçekleştirmiştik. Son olarak ise Geyve bağlı Eşme mahallesinde 2 bin 300 metrelik güzergah ile Akkaya ve Epçeler mahallelerini kapsayan 4 kilometrelik grup yolunu yeniledik. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde toplamda 6 bin ton asfalt kullanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Hayırlı olsun” dedi.