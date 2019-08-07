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Geyve Nehirpark açıldı

Geyve Belediyesi’nin Sakarya Nehri kenarında hayata geçirdiği Nehirpark hizmete açıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Geyve Nehirpark açıldı

Geyve Belediyesi’nin Sakarya Nehri kenarında hayata geçirdiği Nehirpark hizmete açıldı.


Geyve Belediyesi ülkenin birçok yerinden misafir ağırladığı Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Seyir Terası’ndan sonra Sakarya Nehri ile insanların buluşacağı bir tesisi daha hizmete açtı. Nehirde gondol sefası sloganıyla başlanan sosyal tesisin ilk etabının açılışında konuşan Belediye Başkanı Murat Kaya, “Tesisi belediyemizin imkanlarıyla, kredi kullanmadan hayata geçirdik. Sakarya Nehri Rekreasyon ve Gondol Projemizin ilk etabı olan cafe-restoran hayırlı olsun” dedi.


Nehirpark’ın açılışına Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir ve ilçe protokolü katıldı. Projenin ikinci ve en önemli etabının kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını aktaran Başkan Kaya, “Nehir temizliği, gondolların gezeceği alanda derinlik kazandırma gibi çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah kısa sürede nehir ile insanımızın temasını da sağlayarak gondolları suya indireceğiz. Sakarya Nehri’ne gondolların inmesiyle bölgemiz daha da hareketlenecek. Özellikle Marmara Bölgesi’nin cazibe merkezi olacak” diye konuştu.


Göreve geldikleri günden itibaren “Durmak yok çalışmaya devam” sloganıyla hareket ettiklerine vurgu yapan Başkan Kaya, “Birbirine entegre tesisler kurguladık. Şehit Kaymakam M.Fatih Safitürk Seyir Terası ile insanımızın rahat bir nefes almasını ardından Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ile kadınlarımızı iş hayatına kazandırdık. Sosyal döngünün merkezi yaptığımız tesis hamdolsun ki çevre iller başta olmak üzere ülkenin dört yanından misafir ağırladı. Elde edilen gelirle yetim ve öksüzümüze okul harçlıklarını veriyoruz. Şimdi de nehir ile insanımızın buluşmasını sağlayacak projemizi hayata geçirdik. Hedefimiz her alanda örnek bir Geyve inşa etmek” şeklinde konuştu.


Geyve Belediye Başkanı Murat konuşmasının son bölümünde, “Sakarya Nehri Rekreasyon projemizin hayata geçirilmesinde ciddi destek gördüğümüz isimler var. Onlara teşekkür etmezsek olmaz. Çevre ve Şehircilik eski bakanımız, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki, Ümraniye Belediyesi eski başkanı Hasan Can’a verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Millete hizmet noktasında eserlerimize emek veren, mesai harcayan herkese ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
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