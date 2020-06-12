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Spor

Gevrek ve Karaman Kent Müzesi’ni gezdi

Her fırsatta Malatya’nın tarihi mekanlarını gezip deneyimlerini sosyal medya hesabında paylaşan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman bu kez Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın davetlisi olarak Malatya Kent Müzesi’ni gezdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:02:18 -
Gevrek ve Karaman Kent Müzesi’ni gezdi

Her fırsatta Malatya’nın tarihi mekanlarını gezip deneyimlerini sosyal medya hesabında paylaşan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman bu kez Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın davetlisi olarak Malatya Kent Müzesi’ni gezdi.


Karaman’a Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de eşlik etti. Daha önce askerlik şubesi olarak kullanılan, 1893 yılında yapılmış olan Geç Osmanlı dönemi eseri müze, Hikmet Karaman, Adil Gevrek ve beraberindekileri oldukça etkiledi. Sergilenen eserleri tek tek kendisi tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, müzenin Malatya’nın kültürel tanıtımı için büyük önem taşıdığını vurguladı.


Müze gezisine katılan grup daha sonra dinlenme bölümünde oturarak bir süre sohbet etti.

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