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Aktüel

Gevaş Belediye Başkanı Sezer'e bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:56:26 -
Gevaş Belediye Başkanı Sezer'e bıçaklı saldırı

VAN (AA) - Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçede bir fabrika ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Dün akşam saatlerinde kilit taşı üretim fabrikasında incelemelerde bulunan Sezer, yanına yaklaşan T.S. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda Başkan Sezer ve koruması hafif yaralanırken, bıçak darbesi alan şoförü Ünal Çelebi ağır yaralandı.

Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılan Çelebi'nin tedavisi devam ediyor.

Saldırının ardından gözaltına alınan T.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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