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Ekonomi Getir, İngiltere Premier Lig futbol kulübüne sponsor oldu
Ekonomi

Getir, İngiltere Premier Lig futbol kulübüne sponsor oldu

Getir, bu yıl ocak ayında hizmet vermeye başladığı İngiltere’de, Premier Lig’in köklü futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 10:51:00 -
Getir, İngiltere Premier Lig futbol kulübüne sponsor oldu

Getir, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde büyümesini sürdürürken uluslararası sponsorluk anlaşmaları yapmaya da devam ediyor. Bu sene başında Londra’da hizmet vermeye başlamasının ardından kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol’da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında hızla yükselen Getir, Premier Lig’in en önemli futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur’un üç yıl boyunca “Global Sponsoru” oldu. Tottenham Hotspur ile yapılan bu anlaşma, Getir’in İngiltere’deki ilk sponsorluk anlaşması olma özelliğini taşırken dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle anlaşmalar sağlanacağının da sinyallerini veriyor. Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, “Market teslimatı süresini dakikalara indirgeyerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Sahada olduğu gibi bizim için de her saniyenin önemi büyük. Bu doğrultuda, son teknoloji bir hizmet sunmaya ve taraftarlar için benzersiz deneyimler yaratmaya odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Tottenham Hotspur Ticari Genel Müdür Yardımcısı Todd Kline de “Getir ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve Birleşik Krallık ve Avrupa’da yakaladıkları hızlı büyümelerinde yanlarında olmak için heyecanlıyız” dedi.

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