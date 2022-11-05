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Spor Getafe-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Getafe-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga’nın 13.haftasında Getafe sahasında Cadiz’i konuk edecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Getafe –Cadiz maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 12:43:00 -
Getafe-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

La Liga’nın 13.haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler Getafe-Cadiz maçının saat kaçta oynanacağını araştırıyor.

Getafe-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Getafe ile Cadiz bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak. Maç S Sport’tan naklen yayımlanacak.

Getafe-Cadiz muhtemel 11’ler:

Getafe: Duarte, Enes Ünal, Djene, Seoane, Soria, Iglesias, Mitrovic, Mayoral, Alvarez, Milla, Alena

Cadiz: Espino, Chust, Carcelen, Fernandez, Hernandez, Perez, Alcaraz, San Emeterio, Ledesma, Sobrino, Ocampo 

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