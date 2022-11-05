Getafe-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İspanya La Liga’nın 13.haftasında Getafe sahasında Cadiz’i konuk edecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Getafe –Cadiz maçı saat kaçta başlayacak?
La Liga’nın 13.haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler Getafe-Cadiz maçının saat kaçta oynanacağını araştırıyor.
Getafe-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Getafe ile Cadiz bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak. Maç S Sport’tan naklen yayımlanacak.
Getafe-Cadiz muhtemel 11’ler:
Getafe: Duarte, Enes Ünal, Djene, Seoane, Soria, Iglesias, Mitrovic, Mayoral, Alvarez, Milla, Alena
Cadiz: Espino, Chust, Carcelen, Fernandez, Hernandez, Perez, Alcaraz, San Emeterio, Ledesma, Sobrino, Ocampo