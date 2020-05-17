Gesi’de ceviz ağaçları ilaçlandı

Melikgazi ilçesinde ceviziyle meşhur Gesi bölgesinde Melikgazi Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce verim ve kaliteyi artırmak için ceviz ağaçlarına ilaçlama yapıldı.

Gesi’nin ceviz yetiştiriciliğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gesi, ceviz yetiştiriciliği konusunda çok önemli bir yere sahip. Bugün Gesi ceviz bahçelerinde, bahçe sahipleri ve çiftçilerin katılımıyla ilaçlama yapıldı. İlaçlar çevre ve insan sağlığına zarar vermiyor. Genetik mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için bu çalışmayı yapıyoruz. Islah çalışmalarında Gesi çok önemli. Ceviz ağaçlarındaki hastalık yüzünden ağaçlarda erken yaprak dökümü başlıyor ve meyvelerde kalite düşmekte, çürümeler gözlemleniyor. Yapılan ilaçlama ile ağaçların verimli hale gelmeleri sağlanacak gerek üreticimiz ve gerek ülkemiz adına üretimi artıracak. Sağlıklı meyve alabilmek için mutlaka ilaçlama yapmalıyız. Bizler bu çalışmaları yaparken üreticilerimizden de hastalıkla ilgili duyarlı olmaları lazım. Bu yıl ve sonraki yıllarda yapacağımız ilaçlama çalışmaları ile hastalıktan kaynaklanan ürün kaybının önüne geçmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, belediye hizmetleri yanında üretimi artırmak adına çiftçi ve üreticiye de her zaman destek olduklarını hatırlattı.