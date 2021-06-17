Gervinho, Peres ve Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor'dan yeni bomba
Gervinho, Peres ve Hamsik'e imza attırarak transfere hızlı giren Trabzonspor, Fode Koita transferini KAP'a bildirdi.
Transferin hızlı takımı Trabzonspor. Gervinho, Peres, Hamsik transferleriyle hava yakalayan Bordo-Mavililer, Fade Koita ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Yaklaşık 5 sezon Kasımpaşa'da top koşturan Koita, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 13 karşılaşmada oynayabilmişti. Koita bu mücadelelerde 4 gol kaydetti.
Beşiktaş'ın da gündemindeydi
Koita, Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ile de anılıyordu ancak oyuncu Trabzonspor'a geldi. 3 yabancı takviyesi yapan Bordo-Mavililer, Koita ile kotadaki dördüncü hakkını doldurdu.
Başkan Ağaoğlu, maksimum 5 yabancı transferi yapacaklarını ifade etmişti.