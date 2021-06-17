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Spor Gervinho, Peres ve Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor'dan yeni bomba
Spor

Gervinho, Peres ve Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor'dan yeni bomba

Gervinho, Peres ve Hamsik'e imza attırarak transfere hızlı giren Trabzonspor, Fode Koita transferini KAP'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 16:39:00 -
Gervinho, Peres ve Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor'dan yeni bomba

Transferin hızlı takımı Trabzonspor. Gervinho, Peres, Hamsik transferleriyle hava yakalayan Bordo-Mavililer, Fade Koita ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Yaklaşık 5 sezon Kasımpaşa'da top koşturan Koita, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 13 karşılaşmada oynayabilmişti. Koita bu mücadelelerde 4 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın da gündemindeydi

Koita, Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ile de anılıyordu ancak oyuncu Trabzonspor'a geldi. 3 yabancı takviyesi yapan Bordo-Mavililer, Koita ile kotadaki dördüncü hakkını doldurdu.

Başkan Ağaoğlu, maksimum 5 yabancı transferi yapacaklarını ifade etmişti.

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