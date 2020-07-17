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Spor

Gerson Rodrigues Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç’ten bekleneni alamayınca Ankaragücü’nün forveti Gerson Rodrigues'e yöneldi. Bunun üzerine Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:52:00 -
Gerson Rodrigues Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk yarışına dahil olabilmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip Mevlüt’ten isteneni alamayınca Vedat  Muriç’in yanına yeni forvet arıyor.

Fenerbahçe'nin, Ankaragücü forveti Gerson Rodrigues ile anlaştığı iddia edilirken Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

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