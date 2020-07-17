Gerson Rodrigues Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın
Fenerbahçe Mevlüt Erdinç’ten bekleneni alamayınca Ankaragücü’nün forveti Gerson Rodrigues'e yöneldi. Bunun üzerine Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk yarışına dahil olabilmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip Mevlüt’ten isteneni alamayınca Vedat Muriç’in yanına yeni forvet arıyor.
Fenerbahçe'nin, Ankaragücü forveti Gerson Rodrigues ile anlaştığı iddia edilirken Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.