Gerrard ve Cafu, Şampiyonların Finali için İstanbul’da

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk resmi havayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu’yu, ikinci kez İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde keyifli bir İstanbul yolculuğunda buluşturuyor.

2005’teki unutulmaz finalden 18 yıl sonra İstanbul’da yeniden buluşan ikili, bu kez şehrin güzelliklerini keşfetmek için bir arada. 18 yıl önceki final maçında efsane oyunlarıyla futbolseverlerin gönüllerinde taht kuran ikili, bu kez de İstanbul’da ziyaret ettikleri mekanlarla zihinlere kazındı.

Gerrard ve Cafu, futbolseverlere kıtaların buluşma noktası İstanbul’un canlı ve dinamik atmosferini gösteriyor ve burada bir finalden çok daha fazlasını bulacaklarını vurguluyor. Futbolun efsane ikilisi, final maçı için şehre gelen futbol tutkunlarını, bu eşsiz şehri köşe bucak keşfetmeye davet ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru Türk Hava Yolları’nın “Road to Istanbul” adını verdiği reklam filmi, futbolun birleştirici gücünü, enerjisini, farklılıkları buluşturan misyonunu, İstanbul’un dünyaları tek bir noktada buluşturan misyonu üzerinden anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Fas asıllı Hollandalı Sharif Abdel Mawla oturuyor. Çekimleri beş gün süren filmin 35’ten fazla ülkede aynı anda yayına girmesi planlanıyor.



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Yeni filme ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluğumuz, Türk spor tarihinin en önemli iş birliklerinden biri. İstanbul’un farklı güzelliklerini futbol ile birleştirip sunduğumuz filmimizi, dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunu ve seyahat severler ile buluşturacağımız için son derece mutluyuz. Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel havayolu olarak, sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Steven Gerrard ise; "Futbolun birbirinden çok farklı tutkulara sahip, farklı yaşlardaki insanları bir araya getirme gücünü sportmenlik ile birleştiren ve herkesin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tanıtımında Türk Hava Yolları ile birlikte yer almak gerçekten heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Cafu da; "Futbolun böyle bir proje ile birleştirildiğini görmek ve bu isimler ile bir araya gelmek bana ve tüm sporseverlere armağan niteliğinde. Bu film, görsel zenginliği ve senaryodaki heyecanı ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor.” dedi.