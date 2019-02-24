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Germencik adayı İsmet Akın esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın seçim ziyaretleri kapsamında Germencik esnafını ziyaret etti.

24 Şubat 2019 Pazar 08:20
Germencik adayı İsmet Akın esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın seçim ziyaretleri kapsamında Germencik esnafını ziyaret etti.


Akın, esnaf ziyaretlerinde meclis üyeleriyle gövde gösterisi yaptı. Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın, netleşen meclis üyeleri esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Her fırsatta Cumhur İttifakı’nın gücünü dile getiren Akın, siyaset değil hizmet adamı olduğunu hatırlattı. Vatandaşların yoğun ilgi ve desteğini alan İsmet Akın; “destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Germencik AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak bu davaya inandık. Bizler bu toprakların evlatlarıyız ve Germencik sevdamızı hizmetlerimizle taçlandıracağız. Bunun için hep birlikte çalışarak tüm sorunlara çözüm bularak, engellenen hizmetleri gerçekleştireceğiz” dedi.



“Oylarımızla başa getireceğiz”


İsmet Akın’a desteklerini açıklayan Ortaklar esnafları “Başkanımızla sürekli görüşüyoruz her zaman bizleri ziyaret ediyor, sıkıntılarımızı dinliyor. Diğer adayı çok tanımıyoruz, sadece oy zamanı yanımıza geldi ve ‘Özlem Hanım’ı arkamıza alacağız’ dedi. Bakıyoruzda geçen 5 yılda Özlem Hanım kendi belediyelerine bile yatırım yapmadı, buraya nasıl yapacak onu merak ediyoruz. İsmet Bey’i tanıyoruz, hizmetlerini biliyoruz. Kısıtlamalara rağmen belediyemizin yatırımlarını biliyoruz. Hizmetin gelecek olan yerden gelmesi lazım, onu da İsmet Başkan’ın yapacağını biliyoruz ve gerekli şekilde oylarımızla başa getireceğiz.” dedi.



“Sorunları en hızlı şekilde çözeceğiz”


Vatandaşların övgüleri karşısında, esnafın her zaman yanında olduğunu belirten Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın; “Allah’ın izni ve Cumhur İttifakının gücü ile hem Büyükşehir’de hem de Germencik’te halkımıza hizmet edebilmenin haklı gururunu yaşayacağız. Germencik’te çalınmadık kapı çözülmedik sorun bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın rahatı için elimizden gelen desteği vererek sorunları çözeceğiz. Biz her zaman şeffaf belediyecilik kapısı olmayan bir makam odası düşüncesindeyiz. Sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarımızı ziyaret ederek sorunları yerinde tespit edip gereken hizmetleri en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 08:20
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