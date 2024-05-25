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Yaşam Geriye sadece bu minare kaldı!
Yaşam

Geriye sadece bu minare kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-05-25 18:14:00 -

Samsun Bafra'da 40 yıl önce yapılan baraj içerisinde bulunan minare tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde 40 yıl önce Kızılırmak Nehri üzerine kurulan barajla 200 haneden bir tek minare kaldı. İlgi çeken minare görenleri şaşırtıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1984 ile 1990 yılları arasında Kızılırmak Nehri üzerine Derbent Barajı'nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarındaki yapı sular altında kaldı. Eski yerleşim alanından su üstünde tek yapı olarak caminin yıkılmayan minaresi kaldı. Kano turizminin yapıldığı bölge, fotoğraf tutkunları için de gözde bir yer konumunda bulunuyor.

Yıllardır Boğazkaya Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çakmak, "Burası yıllar önce tamamen köydü. Baraj yapılmadan önce herkese 'evlerinizi boşalttın' dediler. Herkes evini boşaltıp buradan Hatay'a gitti. Evlerine karşılık Hatay’da kat karşılığı yer gösterdiler. Burası da sular altında kaldı. Burası tam turizm yeridir. Çok fazla yabancı insan geliyor. Cumartesi-pazar kano turizmi oluyor. Bazen insanalar piknik yapmaya geliyorlar" dedi.

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Yorumlar

Gültekin

SAMSUN'UN İLÇESİ OLAN BAFRA'YA YETKİLERİN SAHİP ÇIKMASI GEREKİR, ÇÜNKÜ ÜLKEMİZİN TARIM İLE SANAYİNİN BİR BÜTÜNLÜK OLUŞTURDUĞU ENDER İLÇELERDENDİR, COĞRAFYASI, VERİMLİ GENİŞ TARIM TOPRAKLARI, HER ÇEŞİT SEBZEYE ELVERİŞLİ SULU TOPRAKLARIMIZDA 12 AY MAHSUL YETİŞTİRİLMESİ ÇOK BÜYÜK ZENGİNLİKTİR, TARİHİ MEKANLARIYLA TURİZME AÇIK KEŞFEDİLMEYEN BÖLGELERİN TANITILMASI, DENİZE OLAN YAKINLIĞIMIZI KULLANILIŞLI HALE GETİRMEK, IRMAK SEDDESİNDEKİ HAZİNE ARAZİLERİNDE SOSYAL TESİSE ÇOK MUSAİT OLMASI VE DENİZ İLE IRMAĞIN BULUŞTUĞU EŞSİZ MANZARALI ALANLARIN ISLAHI İLE TAM BİR TURİZM CENNETİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK MÜSAİT ALANLARIN VARLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK KAZANIMDIR, YANİ TARH, DOĞA, DENİZ, ORMANLARIMIZ, KUŞ CENNETİMİZ, İKİZTEPE ÖREN YERİMİZ, ÇAĞLAYANLARIMIZ V.S. TAM BİR TURİZME ELVERİŞLİ KEŞFEDİLMEYEN BÖLGEDİR.
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