Geriye sadece bu minare kaldı!

Samsun'un Bafra ilçesinde 40 yıl önce Kızılırmak Nehri üzerine kurulan barajla 200 haneden bir tek minare kaldı. İlgi çeken minare görenleri şaşırtıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1984 ile 1990 yılları arasında Kızılırmak Nehri üzerine Derbent Barajı'nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarındaki yapı sular altında kaldı. Eski yerleşim alanından su üstünde tek yapı olarak caminin yıkılmayan minaresi kaldı. Kano turizminin yapıldığı bölge, fotoğraf tutkunları için de gözde bir yer konumunda bulunuyor.

Yıllardır Boğazkaya Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çakmak, "Burası yıllar önce tamamen köydü. Baraj yapılmadan önce herkese 'evlerinizi boşalttın' dediler. Herkes evini boşaltıp buradan Hatay'a gitti. Evlerine karşılık Hatay’da kat karşılığı yer gösterdiler. Burası da sular altında kaldı. Burası tam turizm yeridir. Çok fazla yabancı insan geliyor. Cumartesi-pazar kano turizmi oluyor. Bazen insanalar piknik yapmaya geliyorlar" dedi.