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Geriye dönük sigorta boşlukları nasıl tamamlanır | Geriye dönük sigorta primi ödenebilir mi?

Geriye dönük sigorta girişi yapılabilir mi? İşveren SSK'ya geriye dönük kayıt yapabilir mi? soruları milyonlarca çalışan tarafından araştırmakta. Sigorta prim sayısı, emekliliğe esas verilerden birisidir. Ülkemiz uygulamasında emeklilik için genelde 3 şartın sağlanması gerekir. Bunlar; yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısıdır. Emeklilik için en büyük sıkıntı da primlerin eksik olması. Çalışan emekli olmak için primi tamamlaması gerek. çalışırken yapılmayan sigortalara, özellikle emeklilik dönemi yaklaştıkça ihtiyaç duyulmasıdır. Peki geriye dönük sigorta girişi yapabilir mi? Geriye dönük sigorta primi ödenebilir mi?

11 Ekim 2019 Cuma 18:17
Geriye dönük sigorta boşlukları nasıl tamamlanır | Geriye dönük sigorta primi ödenebilir mi?

Geriye dönük sigorta girişi yapılabilir mi? İşveren SSK'ya geriye dönük kayıt yapabilir mi? soruları milyonlarca çalışan tarafından araştırmakta. Sigorta prim sayısı, emekliliğe esas verilerden birisidir. Ülkemiz uygulamasında emeklilik için genelde 3 şartın sağlanması gerekir. Bunlar; yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısıdır. Emeklilik için en büyük sıkıntı da primlerin eksik olması. Çalışan emekli olmak için primi tamamlaması gerek. çalışırken yapılmayan sigortalara, özellikle emeklilik dönemi yaklaştıkça ihtiyaç duyulmasıdır. Peki geriye dönük sigorta girişi yapabilir mi? Geriye dönük sigorta primi ödenebilir mi?

Çalışanların geriye dönük olarak sigortası yapılabilir mi? sorusuna Avukat Ali Yüksel şu cevabı verdi: “Zamanında sigortaya girişi bildirilmeyerek sigorta primleri ödenmeyen işçiler açısından beyan üzerine geçmişe dönük sigorta girişi yapılması ve prim ödemesi mevcut yasal düzenlemeler ışığında mümkün değildir. Bir diğer ifade ile işverenin doğrudan doğruya kendi beyanı ile işçisinin sigortasını geç bildirdiğini söylemesi ve primi yatırmasını kuruma bildirmesi halinde kurumca herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Kurum, işverenden dahi sadır olsa, beyana dayalı taleplere göre işlem yapmamakta mahkeme kararı istemektedir. Şu halde yapılması gereken işçinin hizmet tespit davası açmasıdır. Ancak bu davada da işverenin kabulü davanın kabul edilmesi için yeterli değildir. Çalışıldığı iddia edilen dönemde o işyerinde bordrolu çalışan personelin tanıklığı ve mümkünse belgeye dayanan deliller ile şüpheye yer bırakmayacak biçimde çalışma olgusunun ispat edilmesi gerekir. Bunlardan sonra mahkeme hizmetin tespitine karar verdiğinde ise idari para cezaları ve faizi ile primler yatırılarak sigortasız çalışılan günler ikmal edilebilecektir.”

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 18:17
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