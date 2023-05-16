Geriye bu tweet kaldı! Palavracı Kemal'in yine maskesi indi

14 Mayıs seçimlerinden önce şişirme anketlerle CHP'yi yağlamaya çalışan ve karşılığında milletvekilliği adaylığını kapan sözde anketçi Kemal Özkiraz, her zamanki gibi rezil rüsva oldu.

Hiçbir seçim tahmini tutmayan ve yine söyledikleri boşa çıkan Özkiraz, cumhurbaşkanlığı seçimi anketiyle sosyal medyanın diline düştü.

Söz konusu ankette Özkiraz, CHP Genel Başkanı ve PKK destekli altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,3 olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 44,2 olduğunu ileri sürmüştü.