  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dün 54 milyar dolar buhar oldu

İnönü ve Ecevit kıyım yapmıştı! CHP çözüm itlafta bulmuş

Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Balon patladı, şimdi ne olacak? İslam Memiş'ten altın ve gümüşte tedirgin olanlara uyarı

Husiler dünyaya duyurdu: Füze ve İHA'larla vurduk

Bugün itibariyle yerine geçecek isim belli oldu artık! TFF seçimleri sonrası: Krize neden olmuştu…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte yabancıların Türkiye üzerinde başlattığı oyun ve satılmış gazeteciler…

Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!

Bakmayın öyle düşman göründüklerine! Rus İHA’larında ABD, İran İHA’larında Polonya teknolojisi tespit edildi

Türkiye'ye altın müjdesi! O ilimizde maden bulundu
Gündem Geriye Bay Kemal’in sözleri kaldı! Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşa geçti
Gündem

Geriye Bay Kemal’in sözleri kaldı! Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşa geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:24:00 -

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi Alp Er Tunga Ersoy, dış hatlarda beklentileri yakaladıklarını belirtti. Akıllara Kılıçdaroğlu'nun, "Uçağın inemediği yere havalimanı yapmışlar" sözü geldi.

Son 6 ay içinde Avrupa ve Asya bağlantılarını güçlendirerek popüler destinasyonlara bağlanabilirliklerini artırdıklarını söyleyen Ersoy, “Ocak ayında haftada 2 uçuş yapılmaya başlanan Hırvatistan-Zagreb (ZAG) hattı, martta başlanan haftalık 5’er frekans icra edilen Mısır-Giza (SPX) hattı, mayısta başlanan ve haftada 2 uçuş yapılan Moldova-Kişinev (RMO), Kazakistan-Aktau (SCO), Slovakya-Bratislava (BTS) hatları ve haftada 3 frekans gerçekleştirilen Bulgaristan-Sofya (SOF) ile son olarak haziranda haftada 2 uçuş yapılmaya başlanan İskoçya-Edinburgh (EDI) hatları daha önce havalimanımızda olmayan, yeni açılan hatlarımız oldu” açıklamalarında bulundu.

Ersoy, Mısır-Kahire (CAI) uçuşlarına ilişkin Air Arabia Egypt’ın haftalık 3 frekans olarak, Air Cairo’nun ise haftalık 2 frekans olarak başladığının bilgisini paylaşarak, haziran sonu itibarıyla en yeni hatları Edinburgh’ta beklentilerinin üzerine çıktıklarını ifade etti. Ersoy, diğer tüm hatlarda da beklentileri yakaladıklarına dikkati çekerek “Hemen hepsinde beklediğimiz yolcu sayısının yüzde 100’üne yaklaştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Uçuşlar başladığından bu yana Zagreb hattında 15 bin 35, Giza hattında 30 bin 291, Sofya hattında 8 bin 213, Kişinev hattında 6 bin 88, Aktau hattında 4 bin 680 ve Bratislava hattında 4 bin 23 yolcu seyahat etti” şeklinde konuştu.

Yüksek talebi karşılama adına Bratislava hattını 2 Ağustos’tan ekime kadar haftada 3’e çıkardıkları bilgisini veren Ersoy, Edinburgh hattını ise 23 Temmuz’dan itibaren haftada ikiden dörde çıkaracaklarını belirtti.

Pegasus Hava Yolları’nın 3 Temmuz itibarıyla haftada 2 uçuş olarak İran-Meşhed (MHD) seferlerine başladığına işaret eden Ersoy, AJet tarafından da 13 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş olarak İSG ağında bulunan Kuzey Makedonya-Üsküp (SKP) hattına sefer başlatıldığını belirtti.

Ersoy, Üsküp’e ek olarak, 1 Ekim itibarıyla Mısır’ın Hurgada ve Şarm El-Şeyh şehirlerine haftada 5 frekans olacak şekilde yeni hatlar açılacağını vurgulayan, “Yeni işbirlikleriyle destinasyon sayımızı artırmak ve ortaklıklarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Dünyanın farklı şehirlerinden daha çok kişinin turizm ve ticaret kapasitesi çok yüksek olan İstanbul’u ve ülkemizdeki güzellikleri görmesini diliyoruz” şeklinde konuştu. İSG’nin mevcuttaki 40 iç hat ve 124 dış hat bağlantısıyla 54 ülkede toplam 164 destinasyonu İstanbul ile bağladığını hatırlatan Ersoy, yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan “mega havalimanları” kategorisinde, yolcu yoğunluğunda yüzde 13,2 artışla ikinci sırada yer aldıklarını söyledi. Ersoy, geçen yılı 37,1 milyon yolcu rekoruyla tamamlayan İSG’nin ikinci pistle artırdığı yolcu kapasitesiyle Türkiye turizmine katkı sunduğundan söz ederek, turistlere daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dış hat yolcularının pasaport kontrol noktalarından geçişini kolaylaştırmak için x-Ray cihazlarını 5 metre ileri çekerek güvenlik bölgesindeki alanı rahatlattıklarına dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “E-pasaport bankolarının sayısı artırılırken bir yandan da ileriye dönük pasaport kontrol alanları genişleme projeleri içeride devam etmekte. Ayrıca havacılık güvenliğini geliştirme kapsamında terminalde BHS (Şut Altı) Sistemleri daha hızlı bagaj işleme süresi ve daha verimli bagaj operasyonu sağlayabilecek şekilde yeniden tasarlandı” dedi.

Ersoy, eski terminal binası önündeki 474 araç kapasiteli otoparkın Kurban Bayramı yoğunluğu hazırlıkları kapsamında hizmete açıldığını dile getirerek, uzun vadede artan otopark talebini karşılamak için ise “Üçgen Açık Otopark Projesi”ni başlattıklarını kaydetti. Çözüm geliştirmelerini, havalimanı mülki idare amirliği, meydan otoritesi, emniyet, gümrük, hava yolu şirketleri ve diğer paydaşlarla birlikte koordineli sürdürdüklerine işaret eden Ersoy, “Yakın bir zaman dilimi içinde yoğunluğu rahatlatacak önemli değişiklikleri hayata geçireceğiz” dedi.

Air Cairo Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuş başlattı!
Air Cairo Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuş başlattı!

Ekonomi

Air Cairo Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuş başlattı!

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan tüm zamanların yolcu rekoru!
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan tüm zamanların yolcu rekoru!

Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan tüm zamanların yolcu rekoru!

Sabiha Gökçen'de alkollü taksici terörü: Önüne geleni biçti!
Sabiha Gökçen'de alkollü taksici terörü: Önüne geleni biçti!

Gündem

Sabiha Gökçen'de alkollü taksici terörü: Önüne geleni biçti!

Rötarlı algısı yıkılacak! Ajet Genel Müdürü net konuştu: Ankara’da 5, Sabiha Gökçen’de 7 uçak hazır bekliyor
Rötarlı algısı yıkılacak! Ajet Genel Müdürü net konuştu: Ankara’da 5, Sabiha Gökçen’de 7 uçak hazır bekliyor

Ekonomi

Rötarlı algısı yıkılacak! Ajet Genel Müdürü net konuştu: Ankara’da 5, Sabiha Gökçen’de 7 uçak hazır bekliyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23