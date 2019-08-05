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Gerilimin tırmandığı bölgede füzeyi ateşlediler

Hindistan, Pakistan'la yaşanan gerilimin ortasında gelişmiş 'hızlı tepki' teknolojisine sahip hava savunma sistemini test etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:08
Gerilimin tırmandığı bölgede füzeyi ateşlediler

Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki Keşmir krizi alevlenirken, Hindistan yeni hava savunma sistemini test etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelişmiş 'hızlıtepki' teknolojisine sahip hava savunma füze sisteminin başarıyla test edildiği belirtildi.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde gerçekleştirilen testlerde, füzelerin hedeflerini başarıyla imha ettiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni havunma sisteminin 25-30 km'lik operasyonel kabiliyete sahip olduğu ve parazitle radar karıştırma cihazlarıyla donatıldığı belirtildi.

Sistem, 2017 ve Şubat 2019'da zaten bir dizi teste tabi tutulmuştu. Pazar günü, farklı koşullar altında farklı irtifalarda uçan hedefleri vurmak için iki füze ateşlendi.

Testler Hindistan ve Pakistan gerilimi gölgesinde gerçekleştirildi. Pazar günü erken saatlerde, iki ülkenin kuvvetleri arasında Keşmir'in Poonch bölgesinde silahlı çatışma çıktı.

Hindistan tarafından yapılan açıklamada, Pakistanlı militanların Keşmir'e "sızma" girişimini engellendiği ileri sürüldü. Yeni Delhi, bölgede halihazırda bölgede bulunan kuvvetlere ek olarak, iki hafta boyunca toplam 35 bin asker takviye etti.

Pakistan hükümeti ise Yeni Delhi'yi bölge halkını misket bombaları ile vurmakla suçladı.

Hindistan hükümeti bugün duyurduğu kararla Keşmir'e bağlı, kendi hakimiyetindeki Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırma kararı aldı. Düzenlemeye göre Cammu Keşmir kendi kanunları yerine Hindistan yasalarına tabi olacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:08
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan Savunma Bakanlığı

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