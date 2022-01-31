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Gündem Gerilim tırmanıyor: Rusya’dan İngiltere’ye sert yanıt! ‘Siz zarar görürsünüz’
Gündem

Gerilim tırmanıyor: Rusya’dan İngiltere’ye sert yanıt! ‘Siz zarar görürsünüz’

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, ABD ve İngiltere’den gelen açıklamalar Kremlin’i kızdırdı. Kremlin, İngiltere`nin Rus şirketlerine ve iş insanlarına yaptırım uygulama tehdidini hayata geçirilmesi halinde bunun geri tepeceğini savunarak resti çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:00:00 -
Gerilim tırmanıyor: Rusya’dan İngiltere’ye sert yanıt! ‘Siz zarar görürsünüz’

Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın, 'Savaş çıkaran biz olmayacağız' sözüne rağmen son günlerde Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı işgal ve savaş yönündeki korkuları artırdı.

Ukrayna İşgal Edilirse Yaptirimlar Gelecek

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya'yı işgalden caydırmak için ve göz dağı vermek için çalışmalarını hızlandırdı. ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımları artırmak için NATO üyeleriyle beraber Moskova'dan hesap sorma sözü verdi.

Rusya'Dan Ingiltere'Ye Jet Yanit!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rus iş insanlarına yönelik yaptırım tehdidinin Britanya'nın yatırım iklimine zarar vereceğini ve Avrupa'da gerilimleri alevlendireceğini savundu.

Peskov ayrıca, İngiltere'nin atacağı her hangi bir yaptırım adımına Rusya'nın çıkarlarının temel alınarak yanıt verileceğini de vurguladı.

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Yorumlar

Necati Gedikoğlu

bunların derdi savaş falan değil olabildiğince gerilim göstermek  
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