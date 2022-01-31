Gerilim tırmanıyor: Rusya’dan İngiltere’ye sert yanıt! ‘Siz zarar görürsünüz’

Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın, 'Savaş çıkaran biz olmayacağız' sözüne rağmen son günlerde Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı işgal ve savaş yönündeki korkuları artırdı.

Ukrayna İşgal Edilirse Yaptirimlar Gelecek

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya'yı işgalden caydırmak için ve göz dağı vermek için çalışmalarını hızlandırdı. ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımları artırmak için NATO üyeleriyle beraber Moskova'dan hesap sorma sözü verdi.

Rusya'Dan Ingiltere'Ye Jet Yanit!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rus iş insanlarına yönelik yaptırım tehdidinin Britanya'nın yatırım iklimine zarar vereceğini ve Avrupa'da gerilimleri alevlendireceğini savundu.

Peskov ayrıca, İngiltere'nin atacağı her hangi bir yaptırım adımına Rusya'nın çıkarlarının temel alınarak yanıt verileceğini de vurguladı.