Gerilim tipi baş ağrısı: Nedeni meğer farklı! Uygun tedavi ile tarihe karışıyor... Peki, neyin habercisi olabilir?

Tekrarlayan baş ağrıları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, benzer belirtiler göstermeleri nedeniyle sinüzit ile migren çoğu zaman birbirine karıştırılabiliyor. Burun tıkanıklığı, yüz bölgesinde basınç ve enfeksiyonla kendini gösteren sinüzitin aksine migren, nörolojik kaynaklı ve çoğunlukla tek taraflı, zonklayıcı ağrıyla ortaya çıkıyor. Uzmanlar, yaşam kalitesini düşüren bu iki rahatsızlıkta doğru teşhis ve için belirtilerin iyi değerlendirilmesi ve uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Gerilim tipi baş ağrıları Stress kaynaklı gerilim tipi baş ağrısıgenellikle stres, depresyon, yorgunluk gibi faktörlerle ortaya çıkmaktadır. Bu tetikleyici olaylar baş, yüz ve boyun bölgesindeki kaslarda kasılmaya sebep olarak baş ağrısı oluşturmaktadır. Bu tip baş ağrıları genellikle alın, şakak ve ense bölgesinde ortaya çıkmaktadır. Ağrı genellikle sıkıştırıcı özelliktedir. Baş ağrısı, sık tekrarlar veya süreklidir. Postür bozuklukları, göz bozuklukları gibi “bedensel gerilime” neden olan problemler de çocuklarda gerilim tipi baş ağrılarına neden olabilmektedir.

Uzmanlar gerilim tipi baş ağrısının, baş ağrıları içinde en sık görülen tip olduğunu belirtiyorlar.Gerilim baş ağrısı; çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı sorumluluk yüklenme, düş kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorunlar gibi insan hayatındaki bir kısım değişikliklerin sonucunda yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı olarak biliniyor.

Gerilim tipi baş ağrılı hastalar çoğu kez kendilerinde migren olduğunu sansalar da hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklılık gösterir.Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genellikle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yükselmesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesidir. Çoğu kez bu durum hastalar tarafından ”başın cendereye alınmış gibi sıkıştırılması” şeklinde nitelendirilmektedir.

Gerilim baş ağrısı; gereğinden az veya fazla uyuma, gereğinden az veya fazla yeme, fazla alkol tüketme, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalışma ve diğer sağlık sorunları ile tetiklenebilir.

Gerilim tipi baş ağrılı hastaların bir çoğunda başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgular ortaya çıkar.Konsantrasyon güçlüğü,uykusuzluk gibi yakınmalar,bulantı,kusma ağrıya eşlik edebilir.Bu tip hastalarda başağrısı çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değildir.

Bazen gerilim tipi baş ağrısı ile migren birlikte görülebilir veya migreni olan bir hastada zamanla gerilim tipi baş ağrısı da oluşabilir.

Mizah duygusunu koruyan ve hayata pozitif bakan kişilerde gerilim tipi baş ağrısı daha az görülür.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRILARININ TEDAVİSİ

Doktorun vereceği ilaçlar dışında gevşeme eğitimi tedavide önemli. Kas kasılması ve kas spazmı çözmede kuru iğne tedavisi (İMS) çok etkilidir.İlaç tedavisi ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılarda baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici noktalara çeşitli enjeksiyonlar yapılarak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınması yoluna gidilir.



Gerilim tipi baş ağrısı, toplumda en sık karşılaşılan baş ağrısı türüdür ve sanılanın aksine doğrudan beyindeki bir hasardan değil, merkezi sinir sistemi, yoğun stres ve kas gerginliğinin ortak bir kombinasyonundan kaynaklanır. Genellikle başın etrafına sıkı bir bant sarılmış gibi bir baskı hissiyle kendini gösterir.

Meğer Nedeni Neymiş?

Gizli Tetikleyiciler)Çoğu insan bu ağrıyı sadece "çok çalışmak" veya "yorgunluk" ile bağdaştırsa da, gerilim tipi baş ağrısının arkasında genellikle fark edilmeyen şu nedenler yatar:Diş Sıkma (Bruksizm): Özellikle geceleri farkında olmadan dişleri sıkmak, çene ve şakak kaslarını aşırı yorarak sabahları bu ağrıyla uyanmanıza neden olur.

Masa başında saatlerce yanlış pozisyonda oturmak veya uzun süre telefona bakmak, boyun ve omuz kaslarını gererek ağrıyı tetikler.

Merkezi Hassasiyet: Kronik (sürekli) ağrılarda, beynin ağrı sinyallerini işleme mekanizmasında bir hassasiyet geliştiği bilinmektedir.

Peki, Neyin Habercisi?

Gerilim tipi baş ağrısı doğrudan hayati bir tehlikeye işaret etmez ancak vücudunuzun size verdiği önemli sinyalleri taşır.

Kronik Stres ve Tükenmişlik: Vücudunuzun ruhsal ve zihinsel olarak aşırı yüklendiğini, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu fısıldar.

Anksiyete ve Depresyon: Uzun süreli veya tekrarlayan gerilim ağrıları, altta yatan bir kaygı bozukluğunun ya da gizli depresyonun fiziksel bir dışavurumu olabilir.

Kalitesiz uyku, düzensiz beslenme (açlık) ve yetersiz su tüketimi gibi alışkanlıkların değişmesi gerektiğinin habercisidir.