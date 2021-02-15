Gerilim siber alana da yansıdı! Ülkenin ordusunu hedef aldılar

Pakistan ve Hindistan arasında süregelen gerilim siber güvenlik alanında da artıyor.

Siber güvenlik firması Lookout tarafından yapılan açıklamada ilk olarak 2013'de, Hindistan devlet destekli bir aktör olarak Pakistan ve Güney Asya ülkelerinde kullanılan, iki kötü amaçlı yazılım olan Hornbill ve SunBird'ün tespit edildiği bildirildi.

Confucius adlı bir siber grup tarafından geliştirildiği düşünülen uygulama ile arasında Pakistan ordusu, nükleer yetkililer ve Keşmir'deki Hintli seçim yetkilileriyle bağlantılı personellerin hedef alındığı belirtildi.

Android cihazlarda çalışan ve casusluk amacıyla kullanılan yazılımların, diğer hassas bilgi türlerinin yanı sıra SMS, şifreli mesajlaşma uygulaması içeriği ve konum belirleme için gelişmiş yeteneklere sahip olduğu aktarılırken, her iki kötü amaçlı yazılım aracılığıyla kullanıcıların rehberlerine, görüntülerine, tarayıcı geçmişine erişilebildiği ve cihaz kamerası ile ekran görüntüsü ve fotoğraf çekilebildiği ifade edildi.

Kaynak: star.com.tr