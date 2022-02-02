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Dünya MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Dünya

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB'den verilen bilgiye göre, Şırnak'ta bir askerimiz şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 21:33:00 - 2022-02-02 21:34:25
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamaada "Şırnak/Cizre’de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

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