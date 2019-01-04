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Gerilim büyüyor! Kiliseler birbirine cephe aldı

Polonya Ortadoks Kilisesi, Rusya'dan bağımsız olarak kurulan Ukrayna Ortadoks Kilisesi'ni tanımadığını duyurdu.

04 Ocak 2019 Cuma 15:40
Gerilim büyüyor! Kiliseler birbirine cephe aldı

Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'daki Rus yanlısı muhaliflerle yaşanan çatışmalarla büyüyen ve Kerç Boğazı'ndaki krizle devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki siyasi ve askeri gerilim, Ortadoks dünyasında da cepheleşmeye neden oldu.   İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden onayının ardından Rusya'dan bağımsız Ukrayna Ortadoks Kilisesi, Aralık 2018'de kuruldu. 16 Aralık günü üç Ortadoks kilisesinin din adamı ile Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko bağımsız kiliseyi resmen ilan etti.  

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak kabul ediliyor.  

Rusya karşı çıktı, ABD tebrik etti 

Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kilisesini onamak için hazırlandığı günlerde Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini kestiğini duyurdu.  

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 2014 yılından beri bağımsız kilise talebinde bulunann Ukraynalılara onay veren Fener Rum Patrikhanesine bir mektup yazdı. Kirill mektubunda, Fener Rum Patrikhanesi'nin ayrılıkçıları desteklediğini ve ayrılıkçılarla ilişkiyi derhal kesmesi gerektiğini belirtti.  

Fener Rum Patrikhanesi verdikleri karardan vazgeçmeyeceğini açıklarken Kremlin ise açıklamalarında bölünme karşıtı açıklamalarını sürdürdü.  

Kilisenin kurulmasından memnun olduklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni kilisenin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy'i tebrik etti.  

Polonya Ortadoks Kilisesi: Tanımıyoruz  

Polonya Ortodoks Kilisesi'nin lideri Sawa, Ukrayna'nın kurduğu bağımsız kiliseyi tanımadıklarını duyurdu. Sawa'nın Fener Rum Patrikhanesi lideri I. Bartholomeos'a yazdığı mektupta, Polonya kilisesinin kısa süre önce Ukrayna'da kurulan ve şizmatikten (dini konularda ayrımcılık/bölücülük) oluşan yapıyı tanımadığı belirtildi.   K

ilise kurulmadan da İskenderiye ve Polonya Ortadoks kiliseseleri ayrılık sürecinde oluşabilecek bir krizin önüne geçilmesi çağrısında bulunurken, Bartholomeos Ukrayna kilisesinin muhaliflere rağmen bağımsızlığını kazanacağını ümit ettiiğini belirtmişti.

star.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:40
  1. İstanbul
  2. Fener Rum Patrikhanesi
  3. Polonya Ortodoks Kilisesi
  4. Rus Ortodoks Kilisesi
  5. Bartholomeos

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