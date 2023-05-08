Gerici CHP kafası tehditlere başladı

Terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a selam gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da izin almadan yaptığı mitingde tepkiyle karşılaştı.

Bu durumu fırsata çeviren İmamoğlu ve ekibi sosyal medyadan tehdit ve provokasyona başladı.

En son Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olduğu için tacizle suçlayan CHP'li avukat Feyza Altun bu kez de İmamoğlu'na destek vermeye ünlüleri hedef tahtasına koydu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip “o gün neredeydiniz” diye hesap soracağız!

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