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Siyaset Gerici CHP kafası tehditlere başladı
Siyaset

Gerici CHP kafası tehditlere başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 10:01:00 -
Gerici CHP kafası tehditlere başladı

Erzurum'daki çirkin provokasyonun mimarı Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyen ünlüleri açık açık tehdit etmekten çekinmeyen Feyza Altun, hadsizliği bir üst seviyeye taşıyarak "Tek tek gelip 'o gün neredeydiniz' diye hesap soracağız!" dedi.

Terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a selam gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da izin almadan yaptığı mitingde tepkiyle karşılaştı.

Bu durumu fırsata çeviren İmamoğlu ve ekibi sosyal medyadan tehdit ve provokasyona başladı.

En son Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olduğu için tacizle suçlayan CHP'li avukat Feyza Altun bu kez de İmamoğlu'na destek vermeye ünlüleri hedef tahtasına koydu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip “o gün neredeydiniz” diye hesap soracağız!
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Yorumlar

diyarbakırlı

Sandıkta oy kullanacaklar milletimizdir. Ünlüler milletimizin yanında hiç kalır Feyza hanım.

Haribo

Hocam,kadın maşallah Allah'ına kitabına doğru söylemiş,inşAllah o günler tez zamanda gelecek. Doğruya doğru...
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