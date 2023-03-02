Geri vites yapmıştı ama utanma yok! Palavracı Fikri yine sahnede

Daha önce "Kapılar açıldı Suriyeliler geliyor" paylaşımı yapan, yalanı ortaya çıkınca da geri viter yapan Birgün yazarı Fikri Sağlar, aynı iddiayı temcit pilavı gibi bu kez köşesine taşıdı.

Hatay'ın demografik yapısının değişmesi için sınır kapıların açıldığını öne süren Sağlar'ın yalanını, yine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ortaya çıkardı.

DMM'nin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ve hudut karakollarından aldığı bilgiye göre, sınır kapılarından herhangi bir geçiş yok. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırımızı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izleniyor. Hudutta herhangi bir hareketlilik ve geçme teşebbüsü de söz konusu değil.

Sağlar, 12 Şubat'ta da yüz binlerce Suriyeli'nin ülkeye getirildiğini iddia etmiş, DMM Koordinatörü İdris Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüzbinlerce Suriyeli’yi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar." diye tepki göstermişti.

Sağlar, daha sonra Tanju Bilgiç'le görüştüğünü belirterek, "Cilvegözü kapısının yardımların gönderilmesi için tek taraflı açıldığını, sığınmacı geçişi olmadığını öğrendim" ifadeleriyle iddiasının yalan olduğunu itiraf etmişti.

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