Geri sayım devam ediyor! Türksat 5A ne zaman gönderilecek?

Türkiye’nin yerli teknolojiler kullandığı ve Airbus ile birlikte geliştirdiği 5A uydusu için aralık ayının sonu belirtilmişti. Türksat 5A, SpaceX tarafından fırlatılacak. Türksat 5A’nın fırlatılması için son anda yapılan değişiklikle yeni bir fırlatma tarihi açıklandı.

Türksat 5A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

Yeni uydumuz 5A SpaceX tarafından Falcon 9 Blok 5 roketi ile fırlatılacak. Yeni uydumuz 5A olan için belirlenen fırlatma günü ise 5 Ocak olarak açıklandı. Yeni uydu 5A’nın fırlatma saati ise Türkiye saati ile 5 Ocak tarihinde Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece saat 4.27’de gerçekleştirilecek. Fırlatma sonrası dört aylık yeni bir yolculuk başlamış olacak.

Türksat tarafından fırlatma için hatıra bileti oluşturabileceğiniz bir sayfa bulunmaktadır. Bu sayfadan 5A fırlatması için bir geri sayım sayacı da bulunuyor.

31 derece doğu yörüngesine doğru hareket edecek olan uydumuz, 2021 yılının ikinci çeyreğinin başında hizmete girmiş olacak.

Uydu teknolojilerinde önemli gelişmeler sağlayan Türkiye, 5A ile birlikte 31 derece doğu yörüngesinde var olan hakları için 30 yıl daha alanını muhafaza edecek. Orta Doğu, Avrupa ve Afrika coğrafyasına hakim olan bu yörünge, 5A kapsama alanı ile Türkiye’ye yeni imkanlar sağlayacak.

Türksat 5A Türkiye’de ne imkanlar sağlayacak?

Dolayısıyla yeni uydu, Orta Asya ülkelerinden, balkanlara, Orta Doğu ve Kuzey afrika ülkelerine kadar önemli bir alana yayın yapabilme kapasitesi bulunmaktadır. 5A sonrası fırlatılacak Türksat 5B ile birlikte internet hızı 56 Gbps’ye yükselecek.

5A ile birlikte Türkiye yerli ve milli uydu teknolojilerini ilk defa bu uyduda bir arada topladı. TAI ile birlikte geliştirilen uydu da yüzde 20 oranında yerli teknolojiler kullanıldı.

Daha önce yabancı firmalara üretilen uydularımız, yine 2021 yılının haziran ayında fırlatılması planlanan 5B ile birlikte çok daha fazla yerli hale gelmiş olacak.

Türkiye 6A sonrası 2022 yılında uzaya fırlatmayı planladığı 6B uydusu için ise yüzde yüz yerli teknolojileri kullanmayı hedeflemektedir.