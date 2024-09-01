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Sağlık Geri sayım başladı! Uzmanından okul kantini uyarısı
Sağlık

Geri sayım başladı! Uzmanından okul kantini uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 09:47:00 -
Geri sayım başladı! Uzmanından okul kantini uyarısı

Okulların açılmasına sayılı günler kala, uzman isim okul kantinleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Okul kantinlerinden satılan ürünlerin öğrenciler için sağlıklı olmayabileceği belirtilirken konunun uzmanları ise okul kantinlerinde satılan ürünlerin dikkatle seçilmesi gerektiğini ve bu ortamların temiz ve hijyen kurallarına uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Okul kantinleri konusu çok önemli. Çünkü buralardan alışveriş yapan öğrencilerimiz, çocuklarımız erişkinlerdeki gibi haklarını koruyabilecek ve sağlıklı tercihler yapma konusunda yeterli doğru kararlar veremeyecek durumda olabiliyor. Dolayısıyla bizim onlara sunacağımız seçenekler sağlıklı olmalı ve okul kantinleri daha çok para kazanma odaklı değil de öğrencilerin okul içindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hizmet anlayışıyla yönetilmeli. Bu konuda hem okul müdürlükleri hem de aile hem de veliler ve Milli Eğitim Müdürlüğü denetimler yapmalıdır. Çünkü çocuklarımız okul kantinlerinden bazen hastalık satın alabilirler. Bunun için satılan ürünlerin sağlıklı ürünler olduğundan emin olmamız gerekiyor. Öncelikle tüm ürünlerin uygun şartlarda saklanması, taşınması, son kullanma tarihlerinin geçmemiş olması önemli. Özellikle açık gıda satımı olabildiğince minimalize edilmeli ve orada çalışan kişilerin yönetmeliklerde yazan hijyen ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor. Burada satılan ürünlerin de çocukların sağlığı açısından onları destekleyici ürünler olması gerekir. Çünkü çocuklar promosyonlara, ambalajlara veya reklamlara bağlı olarak kendi sağlıkları açısından risk taşıyan ürünleri de seçebilirler. Daha çok proteinli gıdalar, çocukların atıştırmalıkları veya ana öğünleri açısından onların günlük besin ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmış olması önemli" dedi.

Aileler ve okulların işbirliğinin öneminin altını çizen Özlü, "Bu açıdan hem okul yönetimi hem okul-aile işbirliğinin dikkatli şekilde olması önem arz ediyor. Kantinler gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Çocuklarımızı güvenle okula gönderip orada ne yediklerinden, nasıl beslendiklerinden emin olmalıyız" diye konuştu.

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