Geri sayım başladı! İşte Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktığı o saatli bomba

Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP'de sular durulmuyor.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifalarının ardından Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etti.

"Kılıçdaroğlu’nun kucağına bomba bıraktı"

İnce'nin istifasını bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, "Muharrem İnce bomba bıraktı!" başlığını attı.

Kelkitlioğlu, Muharrem İnce'nin "FETÖ’cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum" diyerek partinin ve Kılıçdaroğlu’nun kucağına bomba bıraktığını belirtti.

İşte Murat Kelkitlioğlu'nun yazısındaki konuyla ilgili bölüm:

Neredeyse CHP’nin bütün politikalarına karşı duruyor İnce… İç, dış bütün politikaları yerden yere vuruyor…

Bu da yetmiyor, "FETÖ’cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum" diyerek partinin ve Kılıçdaroğlu’nun kucağına bomba bırakıyor!..

Bu iddianın mutlaka cevap bulması gerekiyor…

Ancak bakıyoruz yine aynı taktik…

Parti içindeki taciz, tecavüz iddialarını duymazdan gelen ve hiçbir şey olmamış gibi davranan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnce’nin iddiaları karşısında da kulağının üstüne yatıyor!..

Kim bu FETÖ’cüleri, Sorosçuları koruyanlar?

Bir sözüm de İnce’ye olacak!..

Eğer eski partiniz ortaya attığınız iddialar karşısında sus pus kalıyorsa, size düşen bu iddiaların muhataplarını açıklamaktır… Bu bir görevdir, bu kamuoyu nezdinde büyük bir sorumluluktur… “Ben söyledim, kenara çekileyim” taktiği kolaycılıktır… İddialarınızla ilgili yapacağınız detaylı bir açıklama, yeni çıktığınız yolda elinizi daha da güçlendirecektir…