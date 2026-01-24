Geri sayım başladı! İşte, MG ZS Hybrid+ Türkiye satış tarihi

MG markası, Türkiye’de büyüme hamlesini yeni bir modelle hızlandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda C SUV segmentinde,zengin donanım özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile öne çıkacakolan ZS Hybrid+ modelini şubatayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.ZS Hybrid+, MG’nin gelişmiş Hybrid+ teknolojisi ile donatılmış motoru sayesinde performans, verimlilik ve sürüş keyfini ödünsüz bir şekilde bünyesinde birleştiriyor. Model, üst seviye güvenlik ve konfor özelliklerisunan yenilikçi teknolojilerle donatıldı.

Dikkat çekici tasarım ve cömert yaşam alanı!

ZS Hybrid+, cesur ve geniş ön ızgarasından, LED farları ve arka stop lambalarına kadar, her açıdan dikkat çekici bir tasarıma sahip. MG'nin klasik tasarım çizgisi göz önünde bulundurularak üretilen MG ZS Hybrid+’ın çarpıcı ön yüzü iki katmana ayrılıyor. Üst katmanda LED far grubu yer alırken, alt katmanda belirgin ve kendinden emin bir ızgara bulunuyor; bu da ZS Hybrid+’a etkileyici bir görünüm kazandırıyor.

ZS Hybrid+ modelinin şık iç mekânı, yolculara konforlu yolculuklar yaşatmak için tasarlandı. Yumuşak ve kaliteli malzemelerin kullanımı ve akıcı hatlar, içeride yüksek bir kalite hissi yaratıyor. Geniş hacim ve teknolojiyi birleştiren iç mekân düzeni, yaşam alanını konforlu hale getirirken, aynı zamanda sürücü ve yolcuların her ana fonksiyona kolaycaulaşabilmesinisağlıyor.ZS Hybrid+, geniş bagaj hacmi ile aileler için ideal bir model olarak öne çıkıyor.

Kapsamlı Luxury donanım seviyesi

ZS Hybrid+, Luxury donanım seviyesi ile kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunacak. Luxury donanım seviyesi;elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, LED farlar, 12,3'' gösterge paneli ve konsolun ortasına konumlanmış12,3'' dokunmatik ekran, 360 derece kamera sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle cömertçe donatılıyor. Ayrıca model, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, vegan deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu, ısıtmalı direksiyon gibi özelliklere de sahip.

Üstün Hybrid+ teknolojisi ile performans ve verimlilik bir arada!

MG ZS, Hybrid+ sistemiyle geleneksel hibrit teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni sistem; daha büyük bir batarya, daha güçlü bir elektrik motoru ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanımasıyla rakiplerinden ayrılıyor.Böylece MG ZS Hybrid+ daha uzun süre elektrikli sürüşe imkân tanıyor, daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor ve etkileyici ivmelenme değerleri sunuyor. Güçlü ve verimli Hybrid+ güç aktarma sistemi, toplamda 197 PS güçüretiyor. Hybrid+, mükemmel performansla birlikte rafine bir sürüş deneyimi sağlıyor.1,83 kWh'lik bataryanın da bulunduğu bu gelişmiş sistem sayesinde ZS Hybrid+ 5,1 lt/100 km’lik (WLTP Birleşik) iddialı yakıt tüketim değeri ile sürüş maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlıyor.

Üstün güvenlik sunan modelde, MG Pilot çatısı altındaAdaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Desteği veŞerit İhlal İkazı başta olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.