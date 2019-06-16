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Geri sayım başladı! Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kozlarını paylaşacak

Tüm Türkiye'nin adeta nefesini tutarak beklediği Binali Yıldırım ve Ekrem İmamaoğlu'nun bu akşam saat 21.00'deki ortak canlı yayınına saatler kaldı.

16 Haziran 2019 Pazar 17:03
Geri sayım başladı! Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kozlarını paylaşacak

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde İstanbul'da büyük şaibelerin döndüğünün belirlenmesinin ardından 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP-HDP-İP'in adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam tüm ulusal platformlardan yayınlanacak olan ortak canlı yayına çıkacak.

Yayın, Lütfi Kırdar'da yapılacak

Gerçekleşecek canlı yayınla kozlarını paylaşacak olan iki aday, moderatörİsmail Küçükkaya'nın hazırladığı sorulara cevap verecek ve seçim vaatlerini açıklayacaklar.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek olan  canlı yayın Akit TV'de ve ulusal platformlardan ortak yayın şeklinde verilecek.

Programın moderatörlüğünü CHP'ye yakın kimliğiyle tanınan ve Fox TV haber sunucusu olanİsmail Küçükkaya yapacak. 23 Haziran seçimlerine 1 hafta kala yapılacak olan programın seçmen açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Adaylara eşit süre

Saat 21.00'de başlayacak olan yayında her ki aday için de moderatörün hazırladığı 18-20 soru olacak. Ortak sorular, 3-5 dakika içerisinde de cevaplandırılacak.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:03
  1. yerel seçimler
  2. İstanbul seçimleri
  3. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım
  4. CHP-HDP-İP
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. İsmail Küçükkaya
  7. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
  8. Akit TV
  9. Fox TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya

YORUM YAZ

  • HaticeHatice36 dk önce
    Ben izlemiyecegim cunku imamoglu binali beyin gozlerinin icine baka baka yalan soylecek dis istihbarat birimleri onu mankurtlastiracaklar ona yalan soyle inkar et demislerdir zaten ona musait bir yapisi var o yalanlari hic izlemeye niyetim yok aslinda o sorular soruldugunda bir de yalan makinasina baglansalar kim yalan soyluyor kim dogru soyluyor canli canli duysak iste o zaman seyrederdim ama naalesef olay oyle olmayacak cunku sorular yandas medyadan gelecek il secim kuruluna baski yapan chp liler bu gazeteciyedehaydi haydi baski yapar seyretmemek en iyisi
  • Önder Önder 44 dk önce
    Keske yapmasaydi ekrem onun dengesi degil. Bu isin butun sorumlulari akp teskilatidir.Teskilat hepsi bir olupdarbe yapiyorlar . Ama reisin binali beyin haberi yok.

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