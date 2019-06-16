Geri sayım başladı! Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Tüm Türkiye'nin adeta nefesini tutarak beklediği Binali Yıldırım ve Ekrem İmamaoğlu'nun bu akşam saat 21.00'deki ortak canlı yayınına saatler kaldı.16 Haziran 2019 Pazar 17:03
31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde İstanbul'da büyük şaibelerin döndüğünün belirlenmesinin ardından 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP-HDP-İP'in adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam tüm ulusal platformlardan yayınlanacak olan ortak canlı yayına çıkacak.
Yayın, Lütfi Kırdar'da yapılacak
Gerçekleşecek canlı yayınla kozlarını paylaşacak olan iki aday, moderatörİsmail Küçükkaya'nın hazırladığı sorulara cevap verecek ve seçim vaatlerini açıklayacaklar.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek olan canlı yayın Akit TV'de ve ulusal platformlardan ortak yayın şeklinde verilecek.
Programın moderatörlüğünü CHP'ye yakın kimliğiyle tanınan ve Fox TV haber sunucusu olanİsmail Küçükkaya yapacak. 23 Haziran seçimlerine 1 hafta kala yapılacak olan programın seçmen açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.
Adaylara eşit süre
Saat 21.00'de başlayacak olan yayında her ki aday için de moderatörün hazırladığı 18-20 soru olacak. Ortak sorular, 3-5 dakika içerisinde de cevaplandırılacak.
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