Geri dönüşümle muhteşem defile

Bucalı çocuklar 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü hazırladıkları birbirinden muhteşem etkinliklerle kutladı. Buca Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Haftası etkinliğinde bir araya gelen Bucalı çocuklar, geri dönüşüm ürünlerle oluşturdukları kıyafetleri, dans gösterileri ve bilimsel projelerini sergiledikleri stantlarıyla Dünya Çevre Günü’ne damga vurdu.

Bucalılar Buca Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Haftası etkinliğinde buluştu. Buca Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe genç yaşlı yüzlerce Bucalı katıldı.

Dünya Çevre Günü etkinliğinde Bucalı çocuklar birbirinden renkli ve coşkulu gösterileriyle göz doldurdu. Buca Akşemsettin İlkokulu öğrencilerinin plastik tabak, eldiven, ayna, çöp poşeti gibi malzemeleri harmanlayarak ürettikleri kıyafetlerini sergiledikleri geri dönüş temalı defilesi büyük beğeni topladı. Şehit Aydın Uçar Anaokulu öğrencilerinin bale gösterileri izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlikte Buca Belediyesi ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “ Geri Dönüşüm” konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada ‘Dönüştür Aydınlatsın-Atıklarla rekreasyon’ isimli çalışmasıyla Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu öğrencisi Efe Halil Tamazbirinciliği,Buca Ortaokulu’ndan Emre Ölçer ikinciliği, Akşemsettin Ortaokulu’ndan Rüyam Kozak ise üçüncülüğü kazandı. Dereceye giren öğrenciler plaket ve ödülünü Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın elinden aldı.

Doğaya saygılı çevreci projeler

Buca Belediyesi’nin Çevre Günü etkinliğinin dikkat çeken diğer bir bölümü ise Buca’daki ilk ve ortaokul öğrencilerinin doğaya saygılı çevreci projelerini sergiledikleri bilim stantları oldu. Öğrencilerin el birliğiyle ürettiği çalışmalarını tek tek inceleyip, bilgi alan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Geleceğimizin teminatı Bucalı çocuklarımız tamamı atıklarla yapılmış, geri dönüşüme damga vuran çok güzel bir defile sundular. İşte o çocuklar sıfır atık hayalini bugünden gerçekleştirmişler. Dünyayı doğanın değerini çok iyi anlamış bu çocuklarımız kurtaracaktır. Hepsiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.