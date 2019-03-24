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Geri Dönüşümcülerden Türel’e destek

Antalya 2’nci El Eşya Ev ve Geri Dönüşümcüler Derneği Başkanı Kemal Şentürk, 31 Mart seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i destekleyeceklerini açıkladı.

24 Mart 2019 Pazar 14:52
Geri Dönüşümcülerden Türel’e destek

Antalya 2’nci El Eşya Ev ve Geri Dönüşümcüler Derneği Başkanı Kemal Şentürk, 31 Mart seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i destekleyeceklerini açıkladı.


Varsak bölgesinde bulunan 2. El pazarında basın açıklaması yapan Antalya 2’nci El Eşya Ev ve Geri Dönüşümcüler Dernek Başkanı Kemal Öztürk, Antalya 2. El Eşya Ev ve Geri Dönüşümcülerinin malzeme konusunda yaşadıkları sıkıntılara değindi. Sokaklarda faal olarak çalışan 600’ü kayıtlı 2 bin civarında geri dönüşüm çalışanıolduğunu ve bugüne kadar hiçbir siyasi parti tarafında yer almadıklarını söyleyen Öztürk " Ancak bu seçimdeCumhur İttifakı adayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i destekleyeceğiz. Burada halimizi görüyorsunuz. Tüm dertlerimiz sona erecek. 2 adet pazar yeri açılacak. Bugüne kadar ben üyelerimi siyasete alet etmedim ve etmeyeceğim. Ama yaşanan gelişmelerden sonra bizim tarafımızda belli.Antalya 2’nci El Eşya Ev ve Geri Dönüşümcüler Derneği olarak 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ve AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel’i destekleyeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:52
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