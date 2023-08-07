  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Geri dönüşüm tesisinde yangın
Yerel

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Yeniakit Publisher
2023-08-07 08:11:00 -
Geri dönüşüm tesisinde yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Araç yangını ormana böyle sıçradı
Araç yangını ormana böyle sıçradı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araç yangını ormana böyle sıçradı

Bahçede başlayan yangın iş yerine ve arabaya sıçradı, mahalleli panik yaşadı
Bahçede başlayan yangın iş yerine ve arabaya sıçradı, mahalleli panik yaşadı

Yerel

Bahçede başlayan yangın iş yerine ve arabaya sıçradı, mahalleli panik yaşadı

Orman yangınlarına çekirdek yerli filo
Orman yangınlarına çekirdek yerli filo

Gündem

Orman yangınlarına çekirdek yerli filo

İzmir'de tur teknesinde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de tur teknesinde çıkan yangın söndürüldü

Yerel

İzmir'de tur teknesinde çıkan yangın söndürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23