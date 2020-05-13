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Aktüel

Geri dönüşüm fabrikasında kaçak nargile tütünü ürettiler

Sağlıksız şartlarda kaçak olarak ürettikleri nargile tütünlerini lüks kafelere satan gurup üyeleri polisin ekipleri tarafından sonucu suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:49:37 -
Geri dönüşüm fabrikasında kaçak nargile tütünü ürettiler

Sağlıksız şartlarda kaçak olarak ürettikleri nargile tütünlerini lüks kafelere satan gurup üyeleri polisin ekipleri tarafından sonucu suçüstü yakalandı. Baskında 3 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2,5 ton nargile tütününe el kondu.


Başakşehir de geri dönüşüm fabrikasında Sağlıksız şartlarda ürettikleri nargile tütünlerini Lüks kafelere satan şebekeye İstanbul Emniyet Müdrürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 500 Bin lira olan 2,5 ton nargile tütününe el koydu. Baskında imalat yapan 2 kişi suçüstü yakalanırken, fabrika sahibi de gözaltına alındı.

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