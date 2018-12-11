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Gerginlik her dakika artıyor! Tüm gözler saat 21:00'de

ABD’nin Kanada’da tutuklattığı Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng’ın tutuksuz yargılanması konusunda karara varamayan Kanadalı Hakim William Ehrcke, duruşmanın üçüncü oturumunun bugün TSİ 21.00’de başlayacağını bildirdi.

11 Aralık 2018 Salı 07:01
Gerginlik her dakika artıyor! Tüm gözler saat 21:00'de

Uluslararası kamuoyu ve piyasaların yakından izlediği kefalet  duruşmasında, Mıng'ın avukatları müvekkillerinin mahkeme süresince Vancouver  kentindeki evinde ikamet etmesi, belirli bir bölgenin dışına çıkmaması ve iki  güvenlik firması tarafından üst düzey teknoloji araçlarıyla 7/24 gözetim altında  tutulması teklifinde bulundu. 

Avukatlar, Lions Gate Risk Management Group ve Recovery Science adlı  güvenlik şirketlerine hizmetleri karşılığında Mıng'ın ödeme yapacağını ifade  etti.  

Ayrıca, Mıng'ın kocası Liu Şiaozong’un iki gayrimenkulünü ve 1 milyon  Kanada dolarını teminat  gösterip eşine kefil olduğunu bildiren avukatlar,  Liu’nun mahkeme süresince karısının yanında olacağını da taahhüt etti.  

Hakimin kefil konusundaki çekinceleri duruşmanın uzamasına neden oldu

Savunma avukatları tarafından önerilen şartları yeterli bulmayan Hakim  Ehrcke, Mıng'ın eşi Liu’nun British Columbia eyaletinde ikamet etmemesi ve Kanada  turist vizesinin şubat ayının başında dolacak olmasının kefil olmasına engel  olabileceğini ifade etti.  

Kanadalı hakim, kefil konusuna yönelik soruları ve çekinceleri olduğu  gerekçesiyle duruşmayı üçüncü güne uzatma kararı aldı.  

ABD resmi olarak iade başvurusunda bulunmadı

Duruşmanın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri Hakim William  Ehrcke’nin ABD’nin Mıng için henüz resmi olarak iade talebinde bulunmadığını  açıklaması oldu.  

Ehrcke, ABD’nin söz konusu talepte bulunmak için 60 günü olduğunu  bildirdi.

ABD-Çin ilişkilerini geren tutuklamanın gelişimi

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve CFO'su  Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington  yönetiminin talebi üzerine 1 Aralık'ta Vancouver kentindeki bir havalanında uçak  değiştirirken tutuklanmıştı. 

Mıng’ın talebiyle alınan basın yasağı nedeniyle 5 Aralık Çarşamba  gününe kadar kamuoyuna yansımayan tutuklamanın, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin  Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde  yaptığı görüşmeyle aynı gün gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

Mıng’ın Amerikalı bankalara, Huawei ile Hong Kong merkezli Skycom  firması arasındaki bağlantı konusunda yalan söylemek ve komplo kurmakla  suçlandığı ise Cuma yapılan ilk kefalet duruşmasıyla ortaya çıkmıştı.   

Teknoloji devi Huawei'nin iştiraki konumundaki Skycom'un 2009-2014  yılları arasında ABD'nin İran yaptırımlarını deldiğini savunan savcılık makamı,  Mıng'ın Amerikalı bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız şirketler  olarak tanıtarak sahtekarlık yaptığını savunmuştu.

Bu çerçevede mahkemeye, Mıng’ın 2013 yılında uluslararası bir bankaya  yaptığı sunum delil olarak sunulmuştu.

Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng Vancou’yu gözaltına alan  Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce  serbest bırakılmasını talep etmişti.  Geçen hafta boyunca süren sert tonlu  açıklamalarla sonuç alamayan Çin hükümeti, pazar günü ABD’nin Pekin  Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.  

İki ülke arasında zar zor sağlanan 90 günlük ateşkesi tehdit eden  tutuklama olayı ve kefalet duruşmasından çıkacak sonuç, piyasaları yakından  ilgilendiriyor.  

Çin'in Shenzhen kentinde 1987'de kurulan ve bugün dünyanın en büyük  telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei'nin, 170 ülkede 180 binden  fazla çalışanı bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözümleri,  telekomünikasyon, kurumsal ağlar, bulut, akıllı telefon ve internet alanlarında  hizmet veren Huawei'nin  piyasa değerinin yıl sonunda 100 milyar doları geçmesi  bekleniyor.  

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 07:01
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