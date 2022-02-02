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Dünya Gerginlik havaya taşındı! İki ülkenin uçakları karşı karşıya geldi
Dünya

Gerginlik havaya taşındı! İki ülkenin uçakları karşı karşıya geldi

İngiliz jetleri, İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını engelledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 21:57:00 -
Gerginlik havaya taşındı! İki ülkenin uçakları karşı karşıya geldi

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Moray'dan kalkan RAF'a ait "Eurofigther Typhoon" tipi jetler ile Oxfordshire'den Voyager tanker uçağı, İngiltere hava sahasına yaklaşan uçakların gözlemlenmesi için havalandı.

RAF'tan bir sözcü, daha sonra yaptığı açıklamada, İngiliz jetlerinin Rus bombardıman uçaklarına alan dışına kadar eşlik ettiğini belirtti.

Rus uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına girmediğini vurgulayan sözcü, 4 Rus hava aracından ikisinin Tu-95 Bear H, diğerlerinin ise Tu-142 Bear F tipi stratejik bombardıman uçağı olduğunu bildirdi.

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