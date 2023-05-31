Gergerlioğlu 28 Şubat mücadelesi ile HDP'deki mücadelesini karşılaştırdı! 'Hemen terörist diyorlar'

Gergerlioğlu terör sevici partisinin "Türkiyelileşme" yolunda eksikleri olduğunu belirterek, seçimde bunun için kaybettiklerini söyledi.

"Türkiye partisi olma noktasında sıkıntılar ve eksiklikler yaşadık ve bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Gittikçe köklerine kapanan bir parti olmamamız gerekiyor. Milletvekili sayısı olarak İstanbul’da 12’den 8’e düştü ve diğer illerde de zorlandı hatta tahmin ettiği illerde kazanamadı. 61 vekil ağırlıklı Kürtlerin yaşadığı bölgelerden çıkmış oldu. HDP geleneğinde Türkiyelileşme arzusunu çok net söyledik fakat tam anlamıyla başarılamadı ama başarmak zorundayız." diyen Gergerlioğlu, HDP'nin terör ile ilişkisini kabullenmeyip, iktidarı hedef aldı:

Kürt meselesini gündeme getirdiğimiz anda hemen terörist damgası yemeye başlıyorsunuz. İktidar seçim öncesi il ve ilçe örgütlerimize karşı tutuklama kararları ve ev baskınlarıyla insanları kriminalize etti.

28 Şubat ile HDP savunmasını bir tuttu!

Gergerlioğlu sözlerinin devamında 28 Şubat'ta dindar insanların hakkını savunmakla HDP'yi savunmayı bir tutarak şu ifadeleri kullandı:

Zamanında başörtüsü yasağına karşı mücadele etmiş bir kişiyim ve başörtüsü yasağı doğru değil dediğim anda bana terörist muamelesi yapılıyordu şimdi de Kürt meselesinde bir yerde hata yapıldığını söylediğim anda terör imajı yapıştırılmaya çalışılıyor. Bu bir akıl tutulmasıdır ve Türkiye bunu aşmak zorundadır.