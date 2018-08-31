‘Gerekirse bedel öder ama boyun eğmeyiz!’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerika ile gerilen ilişkiler konusunda, “Amerika bir hukuk devleti ise, Türkiye de bir hukuk devleti. Yanlış yerden giriyor. Türkiye’ye tehditle iş yaptıramaz. Bedel öderiz, belki ağır bedel ödeyeceğiz, ama boyun eğmeyiz; bir kere bunu bilmesi lazım Amerika’nın. Bizim karakterimizde tehditle, şantajla dize getirme bu millete sökmez” değerlendirmesinde bulundu.

ABD, YANLIŞTAN DÖNMELİ

Yıldırım, şöyle devam etti: “FETÖ militanlarının, FETÖ örgütü elemanlarının gayri kanuni yollardan derlediği bilgilerle bir devlet bankasının Genel Müdür Yardımcısını hiçbir sebep yokken tuttunuz yargıladınız. YPG-PYD bütün ikazlara rağmen herhangi bir olumlu gelişme sağlanamadı. Bütün bunlar ortadayken bir Brunson meselesi veya diğer birkaç Amerikan konsolosluklarında görevliler üzerinden bu krizi tırmandırdılar. İşte bütün partiler güzel bir duruş sergilediler, bu milli meseledir diye herkes net bir duruş ortaya koydu. Bunun bize bir bedeli olacak, bir maliyeti olacak, ama büyük devlet olmanın, büyük bir medeniyetin mirasçısı olmanın da bazı durumlarda bir bedel ödemesi kaçınılmaz oluyor. Yani bizi, isim vermeyeyim, bölgedeki bazı devletlerin yerine koymak ve bizden onların yaptığı davranışı beklemek çok büyük hata olur, olmuştur. Yarım asırlık NATO’da, orada-burada bir ortaklığımız var, müttefikliğimiz var, şu var-bu var, bu konuların getirip bir meseleye, bir rahibe bağlanmasını ve buradan hiç de yakışık almayan bir tarzda devlet umuruna, devlet ciddiyetine yakışmayan tarzda bir çıkış yapılmasını kabul etmek mümkün değildir. Ben hala diplomasi, siyaset ve diyalogla bu meselenin halledilmesi fırsatı olduğunu biliyorum. Burada da görev Amerika’ya düşüyor ilk adım atması. Yoksa, siz bizim adamı bırakın, sonrasına bakarız tarzında bir yaklaşım iş görmez.”

YENİ SİSTEME HAZIRLIK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni dönemde bazı değişiklikler olacağını da ifade eden Yıldırım, şunları anlattı: “Meclis tarafında yeni yasama meclisinin oluşması beklendi ve şimdi artık değişiklikleri yapmak gerekiyor. Meclisin daha etkin çalışmasını sağlamak bakımından bazı yeni düzenlemeler yapılacak. Şu anda MHP-AK Parti beraber çalışıyor, diğer grupların da kendilerine göre hazırlıkları olacaktır. Bunların mümkün mertebe geniş katılım ve uzlaşmayla yapılmasını tercih ederiz. Bu mümkün olmazsa, bu sefer demokrasiyi işletmek ve o şekilde gerçekleştirme yoluna gideceğiz.”

ÖZGÜR BEY ESPRİYİ ANLAMADI

Memleketi Refahiye’de yaptığı açıklamaların CHP’li Özgür Özel tarafından çarpıtılmasına da değinen Yıldırım, “Tabii o işin esprisini anlamamış Özgür Özel. Refahiye’nin oradaki köylerinde bilinen adı Hökümettir. Ben de işte ’Hökümetten sesleniyorum... gibi bir değerlendirme yaptım. Onu işte öyle almış bilmediği için garibim, zorlama bir şey yapmış” diye konuştu.