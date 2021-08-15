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Spor Gerd Müller kimdir kaç yaşında vefat etti?
Spor

Gerd Müller kimdir kaç yaşında vefat etti?

Gerd Müller kariyeri | Alman futbolunun önemli isimlerinden Gerd Müller yaşamını yitirdi. Peki, Gerd Müller kimdir? Gerd Müller neden vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 16:25:00 -
Gerd Müller kimdir kaç yaşında vefat etti?

Bayern Münih tarihine adını yazdıran eski Alman futbolcu Gerd Müller yaşamını yitirdi.

Gerd Müller kimdir kaç yaşında vefat etti?

Gerd Müller 3 Kasım 1945’te Almanya Nördlingen’de dünyaya geldi. Batı Almanya milli takımı formasını 62 kere giyen Müller 68 kez fileleri havalandırdı. Futbol yaşamına 1963 yılında TSV 1861 Nördlingen takımında başlayan Müller ardından Bayer Münih’e transfer oldu. 427 kez Bayern Münih formasını giyen Gerd Müller, 365 gol attı.

Müller, 1979 yılında Florida Strikers takımına transfer oldu ve orada da 71 maçta forma giyip 38 gol attı. Gerd Müller 1981 yılında futbol kariyerine nokta koydu.

Gerd Müller, FIFA'nın 2004 yılında yayınladığı FIFA 100 listesinde yer almıştır.

 

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