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Gercüş’te organik ürünlerdeki bereket fiyatları düşürdü

Batman’ın Gercüş ilçesi ile civar köylerinde yetişen sebze ve meyvelerde bereket yaşandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:08
Gercüş’te organik ürünlerdeki bereket fiyatları düşürdü

Batman’ın Gercüş ilçesi ile civar köylerinde yetişen sebze ve meyvelerde bereket yaşandı. Sebze ve meyvelerdeki yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürürken, fiyatların düşmesi tüketicileri sevindirdi.


Gercüş ilçe merkezi ile köylerde yetişen sebze ve meyvelerde bu sene bereketli bir dönem yaşandı. Sebze ve meyvelerin bol olması hem üreticileri hem de tüketicileri sevindirdi. Çiftçi ürünleri kısa sürede satarken tüketici de ucuza meyve ve sebze almaya başladı.


Çiftçi Nuri Doğmuş, bu sene Gercüş’te önemli ölçüde organik meyve ve sebze üretimi yapıldığını söyledi. Doğmuş, “Tüm köylüler gelip bu pazarı tercih ediyor. Üzümden incire, patlıcana kadar her şey var burada. Allah bereket vermiş, vatandaşlar marketlerden daha çok burayı tercih ediyor. Bu sene bereketli bir yıl oldu. İnşallah her zaman böyle bereketli dönem geçiririz. Organik ve yerli mal ürünler, bu nedenle daha ucuz, daha kaliteli, daha sağlıklı. Vatandaş bu nedenlerden dolayı organik ürünleri tercih ediyor” dedi.


Selim Terzi isimli çiftçi ise, bu sene bereketli bir yıl geçirdiklerini söyledi. Geçen seneye oranla bu sene ürünlerden iyi verim aldıklarını kaydeden Terzi, "Organik ürünler bu sene bol, bu nedenle fiyatlar da düşük. Ürünlerin birlikte çıkması ve imkanlarımız olmadığı için başka yerlere götüremediğimizden dolayı ürünleri çok ucuz satıyoruz” diye konuştu.



Markette 7, pazarda 3 lira


Çiftçilerden Salih Avcı da, ürün çeşitlerinin geçen seneye göre daha fazla olduğunu söyledi. Marketlerde 7 liraya satılan inciri pazarda 3 liraya sattıklarını kaydeden Avcı, “Domatesin kilosunu 1 liradan satıyoruz. Ürünlerimizin hepsi organiktir” şeklinde konuştu.


Cemal Birlik isimli vatandaş ise, yerli ürünlerde yaşanan bereketin fiyatlara yansıdığını söyledi. Pazarda her türlü ürünü bulduklarını kaydeden Birlik, “Yerli ürün piyasaya çıkmadan önce marketlerden pahalıya alıyordum, ama yerli ürünün pazara inmesiyle şuan çok ucuza alıyoruz. Pazarda en fazla fiyatı olan ürünler 3 liradan satılıyor. Hem bizler için hem de çiftçi kardeşlerim için daha iyidir. Hem tadı daha güzel hem daha ucuz olduğundan dolayı bizde köylerden gelen organik ürünleri tercih ediyoruz. Yani yerli ürün çıktıktan sonra marketlerdeki ürünlerde ucuzlamaya başladı” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:08
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