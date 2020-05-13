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Aktüel

Gercüş polisinden vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı

Batman’ın Gercüş ilçesinde polis ekipleri, semt pazarlarında korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:17:49 -
Gercüş polisinden vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı

Batman’ın Gercüş ilçesinde polis ekipleri, semt pazarlarında korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı.


İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polislik şube ekipleri, ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında denetime çıktı. Pazarda korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarına uymadan alışveriş yapan vatandaşlar, ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca yoğunluğu önlemek amacıyla yine pazar girişlerinde bulunan görevliler, vatandaşları içeriye tek tek aldı. Belediye ekipleri de maskesiz gelen kişilere maske dağıtarak, ellerini dezenfekte etmelerini istedi.

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