  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler tarafından maske üretimine başlandı.

2020-04-29 16:58:50 -
Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler tarafından maske üretimine başlandı.


Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Aksu, usta öğreticiler tarafından maske üretimine başladıklarını söyledi. Aksu, "Halk Eğitim Merkezimiz tarafından üretilen maskeler, Gercüş Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Amirliği ekiplerine dağıtılacak. Ayrıca Gercüş Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere talep edilen 5 bin maske üretimi için çalışma devam etmektedir. Bu bağlamda gönüllü personelimiz kurumumuzda gerekli hijyen koşullarına titizlikle uyarak maske dikimine başlamışlardır. Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kendi çabalarımızla milli bir seferberlik ruhuyla bu sürece destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" ’dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı