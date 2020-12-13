Gerçekten korkmalı mıyız? ‘Bu adil savaşa benzemiyor’

Her yıl ortama olarak 100 milyon köpek balığı yüzgeçleri ve etleri için ticari amaçlı olarak öldürülüyor. Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin Uluslararası Köpek balığı Saldırısı Dosyası'nda yer alan bilgilere göre, korkunç şöhretlerine rağmen köpek balıkları yılda sadece 6 insanı öldürüyor. Amerika'da her yıl ortalama 1 kişi köpek balığı saldırısından dolayı ölüyor. Rapora göre, 2017 yılında dünya çapında 155 köpek balığı ve insan etkileşimi yaşandı. Başka bir araştırma ise bu etkileşimlerin insanlar tarafından köpek balığının kışkırtılması sonucu yaşandı. Geçen yıl ise köpek balıkları tüm dünyada 5 kişiyi öldürdü.

USA Today'de yer alan haberde, köpek balığı saldırıları görülmelerine rağmen, filmler (Jaws) ve medyatik girişimler sonucu, insanların köpek balıklarından korkma olasılıkları da yükseldi. Peki bir köpek balığı tarafından öldürülme riskiniz ne kadar? Bu oran ABD'de 3,748,067'de 1'dir. Yani eşekarısı, köpek ve yılan nedeniyle ölme olasılığınız daha yüksek.

Tüm bunlara rağmen, insanlar tarafından her yıl öldürülen köpek balığı sayısı tam 100 milyon! Genellikle ticari amaçlarla yapılan bu öldürme politikasının perçinleyen şey ise, yukarıda bahsettiğimiz "köpek balığı korkusu". Bu pek de adil bir savaşa benzemiyor.