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Gündem Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış
Gündem

Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki gerçekleri yüzüne vurması zoruna giden Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a dava açacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 20:08:00 - 2021-01-08 20:09:31
Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış

Her fırsatta sahneye çıkarak DHKP-C'li teröristlere destek veren Canan Kaftancıoğlu'nun yüzüne gerçekler vurulunca zoruna gitti.

Gerçekleri hazmedemedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyonu değerlendirirken kullandığı 'Ben öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır' ifadeleri hakkında dava açacağını açıkladı. Geçmişte insanların gözünün içine baka baka teröristlere destek mesajları paylaşan Kaftancıoğlu, bunların hiçbirisi olmamış gibi şu açıklamayı yaptı:

'Suç duyurusunda bulunacağım'

"Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında "Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme ve Yargı Görevini Yapan' Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaftancıoğlu'nun DHKP-C'liler başta olmak üzere teröristlere verdiği destekler:

Teröristlerin öldürülmesine verdiği tepki:

Teröristlerle omuz omuza polise taş atarken Canan Kaftancıoğlu:

DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu savunması:

Sakine Cansız adlı teröristin ölümüne verdiği tepki:

Gezi kalkışmasına destek verirken devlete suçlama:

DHKP-C'li 3 teröristin öldürülmesine verdiği tepki:

Boğaziçi Üniversitesi'nde yasa dışı örgütlerle birlikte öğrencileri kışkırtması:

 

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Yorumlar

abdrhman

hade oradan ...siz vatan ... cano
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Eko

Bu kadın için neden harakete geçilmiyor...
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