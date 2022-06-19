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Medya Gerçekler, uzaktan gördüğünüz gibi olmayabilir! Bir de yaklaştırarak bakar mısınız?
Medya

Gerçekler, uzaktan gördüğünüz gibi olmayabilir! Bir de yaklaştırarak bakar mısınız?

National Geographic tarafından kaydedilen Zebra fotoğrafının gerçek yüzü görenleri hayrete düşürüyor. Dikey açıdan çekilen Zebraların gölgesi, görsel yanılma ile sanki aslıymış gibi algılanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 17:46:00 - 2022-06-19 18:09:20
Gerçekler, uzaktan gördüğünüz gibi olmayabilir! Bir de yaklaştırarak bakar mısınız?

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına giren zebraların fotoğrafı, aslını fark edenleri hayrete düşürüyor.

National Geographic'in kaydettiği fotoğrafa ilk bakanlar, dokuz siyah atın resmini gördüğünü düşünüyor.

Müthiş teknik

Fotoğrafa biraz yakından bakıldığında ise, işin aslı değişiyor.

Dikey çekilen zebraların gölgesinin gerçek gibi algılandığı anlaşılırken, fotoğrafın tekniği, görenleri hayran bırakıyor.

İşte o fotoğraf

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