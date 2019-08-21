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Gerçekler ortaya çıktı! Talimatı o teröristten almış

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya 'Aday olacaksın' talimatının bizzat PKK'nın elebaşlarından olan Sabri Ok tarafından verildiği öğrenildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
Gerçekler ortaya çıktı! Talimatı o teröristten almış

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, adaylık sürecinin detaylarına Sabah ulaştı. Alınan bilgiye göre, HDP Mızraklı'yı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmayı planladı. Mızraklı ise Diyarbakır Milletvekili seçildiği için bazı çekinceler öne sürüp sağlık sorunlarını bahane ederek görevi üstlenemeyeceğini parti yönetimine iletti. Bu arada terör örgütü PKK'nın Kandil'deki üst yönetimi, özellikle çukur ve hendek eylemlerinden sonra halkın kendilerinden ve yerel yöneticilerden uzaklaştığı, yoğun tepki ve eleştirilere maruz kaldıkları gerekçesiyle, seçmenin benimseyeceği bir aday aradı.

Kararı Sabri Ok iletti

Örgüt, bu kriterlere uyan Mızraklı'yı aday yapmaya karar verdi. Bu karar da bizzat KCK'nın sözde Türkiye yürütmesi Sabri Ok tarafından Mızrak'a iletildi. Mızraklı'da PKK'nın aldığı karara karşı gelemediği için adaylığı kabul etti. Mızraklı, seçimi kazanıp görevi kayyum Cumali Atilla'dan devraldıktan sonra belediye başkanlık katını işgal eden KCK'lılar, tüm harcamalara ilişkin faturalar, gider pusulaları, ilana çıkılacak ve tamamlanmış ihale dosyalarını, bazı avukatlar eşliğinde tek tek inceledi. Ancak usule aykırı hiçbir şey bulamamaları üzerine Mızraklı'ya "Cumali odasına 2 milyona özel duş yaptırmış, 1.5 ton kadayıf faturası almış açıklamasını yap" dedikleri kaydedildi.

Önceki gün gözaltına alınan ve belediyelerde yasal görevi bulunmayan, cezaevinde tutuklu kalmış eski PKK'lı hükümlerin de aralarında bulunduğu 104 kişinin sorgusu Emniyet'te sürüyor. Bu kişilerle ilgili ek gözaltı süresi alınırken, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği ise gizlilik kararı aldı.Öte yandan iş akitleri feshedilen aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 246 kişinin yeniden işe alınacakları bildirildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
  1. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
  2. sabri ok

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  • halisdemirhalisdemir50 dk önce
    ysk suçlu bu durumda ! terörü aday olarak kabul etti yaw rezalete bak
  • ütaüta1 sa önce
    sabri okun kellesini getirtemeyen devlet bu acizlikten kurtulmalı... nice vatan evladı boş geziyor...

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