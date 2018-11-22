Gercekkart.com Paykasa online satış sitesi

Bu yöntem ile kişisel hiç bir bilginizi vermek yok. Sadece size ait olan bir dijital numara ve bu dijital numaranın içerisine yüklemiş olduğunuz para var. Bu sayede sizler de kaliteli bir şekilde hiç bir kişisel bilginizi vermeden oyun oynayabilir veya bahis yapabilirsiniz. Sizde bu kartı artık merak ediyorsunuzdur sanırım, bu merakınızı gidermeniz için yapmanız gereken tek bir işlem kaldı. Gerçek Kart firmasının www.gercekkart.com sitesine girerek hemen paykasa kart alım emrinizi verebilirsiniz. Evet böylelikle sizde paykasa kalitesi ile tanışmış olacak ve dilediğiniz gibi alış veriş yapmanın keyfine varacaksınız.

Güvenilir Paykasa Ödemesi

Tabi ki bu kart ile sadece oyun oynamayacak, aksine 50 binin üzerinde internet online alışveriş sitelerinden alışveriş yapmanın da keyfine varacaksınız. Bitti mi ? tabi ki hayır, bu kart ile skype görüşmelerinizi dahi yapabilirsiniz. Ehh artık bitti dediğinizi duyar gibiyiz ama hayır bitmedi, paykasa sayesinde knight online, csgo, metin2, lol gibi online çevrimiçi oyun sitelerinden premium hesaplar da satın alabilirsiniz. Evet artık bir çok özelliğini anlatmış olduğumuz paykasa kartının artık kredi kartı yada banka kartı veya paypal'dan daha iyi olduğunu anlamışsınızdır. Tabi ki her iyi sistemin olduğu gibi paykasa kart sisteminin de muadilleri mevcuttur. Ancak en iyi ve en yaygın olanı paykasa dijital kart olduğu için tavsiyemiz paykasa almanızdır.

7/24 Paykasa Alımı

Türkiye de bir çok firma yasal olduğunu belirtse de aslın da paykasa kart firmaların bir çoğu direk İngiltere genel merkezden size yüklemeleri yapar ve komisyonunu alır. Ancak bugün sizlere istediğiniz saatte yükleme yaptıracağınız direk genel merkeze bağlı olan Gerçek Kart firmasını öneriyoruz. Bu site sayesinde haftanın yedi günü, günün 24 saati paykasa kart alım emirlerinizi gönül rahatlığı ile verebilirsiniz. Bunun için hemen sizde http://www.gercekkart.com linkine tıklayarak, kartınızı alabilirsiniz.