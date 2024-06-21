Gerçek rakam açıklandı! Bakanlıktan İmamoğlu’na yalanlama

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi” istendi.

İmamoğlu’nun yalanı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin işlerini bir kenara bırakarak Bodrum’da tatile çıktı, oradan Almanya’ya geçti ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki milli maçı stattan takip etti. Ailesini de yanına alan İmamoğlu, ayrıca özel berberi dahil 14 kişiyi de yanında götürdü. Gezmeye giden İmamoğlu, gelen tepkilerin ardından bir toplantıya katılarak, “İş için Almanya’dayım” ayaklarına yatmaya başladı.

Düsseldorf’ta, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, yaptığı konuşmada kendi ülkesini eleştirmeye kalktı. Almanya’da Almanların diliyle kendi ülkesine saldıran İmamoğlu, mülteci sayıları üzerinden yalan beyan verdi.

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Utanmadan, sıkılmadan yalan söyleyen CHP’li İBB Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“2,5 milyona yakın mülteci var İstanbul'da. Bir anda. Yani 10 senelik faturadan bahsediyoruz. 10 senede 2,5 milyon ne demek biliyor musunuz? 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbulluya da haksızlık. Şimdi bu bir durum tespiti. Yani geçmişe dair bu durum tespitini yapmazsak, bugünün insanlarını farklı yorumlarız ve farklı yerlerde yargılarız. Ama tekrar söylüyorum; insanlık dışı tariflerle, şiddeti öne koyan anlayışla mülteci meselesini tariflemeye çalışanlara da karşıyım.”