Gerçek ortaya çıktı! Bakan Şimşek’e mangal operasyonu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan '60 bin TL'lik mangal' açıklaması Bakan Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.